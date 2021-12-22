«Ямал» совершит дополнительный предновогодний рейс

22 декабря 2021 в 11:13 Размер текста - 17 +

Из Салехарда в Тюмень ввели дополнительный рейс Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Авиакомпания «Ямал» ввела дополнительный рейс Салехард — Тюмень на 30 декабря. Об этом пресс-служба компании сообщает в соцсетях. «Друзья! На 30 декабря введен еще один рейс Салехард — Тюмень! Вылетаем в 15:00. Как раз успеете поздравить коллег с Новым Годом, упаковать семью потеплее и ворваться в новогоднюю суету Тюмени! Пока вы думаете, кто-то уже бронирует билеты. Спешите!», — сообщила компания на своей официальной странице «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало, что «Ямал» запустит рейсы в Шереметьево с 23 декабря. До этого компания выполняла прямой рейс только в аэропорт Домодедово. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Авиакомпания «Ямал» ввела дополнительный рейс Салехард — Тюмень на 30 декабря. Об этом пресс-служба компании сообщает в соцсетях. «Друзья! На 30 декабря введен еще один рейс Салехард — Тюмень! Вылетаем в 15:00. Как раз успеете поздравить коллег с Новым Годом, упаковать семью потеплее и ворваться в новогоднюю суету Тюмени! Пока вы думаете, кто-то уже бронирует билеты. Спешите!», — сообщила компания на своей официальной странице «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало, что «Ямал» запустит рейсы в Шереметьево с 23 декабря. До этого компания выполняла прямой рейс только в аэропорт Домодедово.