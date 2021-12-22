«Ямал» совершит дополнительный предновогодний рейс

Авиакомпания «Ямал» ввела дополнительный рейс Салехард — Тюмень на 30 декабря. Об этом пресс-служба компании сообщает в соцсетях.
«Друзья! На 30 декабря введен еще один рейс Салехард — Тюмень! Вылетаем в 15:00. Как раз успеете поздравить коллег с Новым Годом, упаковать семью потеплее и ворваться в новогоднюю суету Тюмени! Пока вы думаете, кто-то уже бронирует билеты. Спешите!», — сообщила компания на своей официальной странице «ВКонтакте».
Ранее URA.RU сообщало, что «Ямал» запустит рейсы в Шереметьево с 23 декабря. До этого компания выполняла прямой рейс только в аэропорт Домодедово.
Авиакомпания «Ямал» ввела дополнительный рейс Салехард — Тюмень на 30 декабря. Об этом пресс-служба компании сообщает в соцсетях. «Друзья! На 30 декабря введен еще один рейс Салехард — Тюмень! Вылетаем в 15:00. Как раз успеете поздравить коллег с Новым Годом, упаковать семью потеплее и ворваться в новогоднюю суету Тюмени! Пока вы думаете, кто-то уже бронирует билеты. Спешите!», — сообщила компания на своей официальной странице «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало, что «Ямал» запустит рейсы в Шереметьево с 23 декабря. До этого компания выполняла прямой рейс только в аэропорт Домодедово.