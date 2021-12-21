21 декабря 2021

Власти Екатеринбурга оценили уборку города от снега. «Есть замечания»

© Служба новостей «URA.RU»
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Уборка снега. Екатеринбург, сугроб, снег, бульдозер, уборка снега, снегоуборочная техника, снег на дороге, вывоз снега
Чиновники мэрии Екатеринбурга лично оценили уборку снега в двух районах Фото:

Ситуация с уборкой снега на дорогах удовлетворительная, но есть над чем работать, заявил вице-мэр Екатеринбурга по транспорту и благоустройству Алексей Бубнов. Перед этим чиновники объехали два района — Железнодорожный и Орджоникидзевский, передает корреспондент URA.RU.

Формат рейда был странным — за полтора часа ни одной остановки. Журналисты недоумевали. Итоги рейда подвели возле площади Первой Пятилетки на Уралмаше.

«Учитывая, что у нас снегопад закончился недавно, моя оценка состояния дорог — я не перехожу к тротуарам — удовлетворительная. Конечно, есть определенные замечания: где-то снег остался на радиусе, где-то накат все равно есть, где-то необходимо противогололедным материалом обработать… В принципе, учитывая количество осадков… Транспорт общественный ходит, затруднения у автомобилистов минимальные. Рабочий режим», — сказал Бубнов. По его словам, среди районов нет ни аутсайдеров, ни пионеров в уборке.

Обильные осадки продолжались в Екатеринбурге и всей Свердловской области с вечера 17 декабря. В результате тротуары и автомобильные дороги оказались завалены снегом. Несколько дней Екатеринбург вставал в гигантские пробки, а ГИБДД ограничивала движение по региональным трассам. Губернатор Евгений Куйвашев в связи с этим поручил усилить меры по расчистке дорог от снега.

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Ситуация с уборкой снега на дорогах удовлетворительная, но есть над чем работать, заявил вице-мэр Екатеринбурга по транспорту и благоустройству Алексей Бубнов. Перед этим чиновники объехали два района — Железнодорожный и Орджоникидзевский, передает корреспондент URA.RU. Формат рейда был странным — за полтора часа ни одной остановки. Журналисты недоумевали. Итоги рейда подвели возле площади Первой Пятилетки на Уралмаше. «Учитывая, что у нас снегопад закончился недавно, моя оценка состояния дорог — я не перехожу к тротуарам — удовлетворительная. Конечно, есть определенные замечания: где-то снег остался на радиусе, где-то накат все равно есть, где-то необходимо противогололедным материалом обработать… В принципе, учитывая количество осадков… Транспорт общественный ходит, затруднения у автомобилистов минимальные. Рабочий режим», — сказал Бубнов. По его словам, среди районов нет ни аутсайдеров, ни пионеров в уборке. Обильные осадки продолжались в Екатеринбурге и всей Свердловской области с вечера 17 декабря. В результате тротуары и автомобильные дороги оказались завалены снегом. Несколько дней Екатеринбург вставал в гигантские пробки, а ГИБДД ограничивала движение по региональным трассам. Губернатор Евгений Куйвашев в связи с этим поручил усилить меры по расчистке дорог от снега.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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