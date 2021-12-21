Авторский торт Алены Федоровой украсила миниатюрная копия статуи мамонта Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Алена Федорова из поселка Сеяха Ямало-Ненецкого автономного округа смогла пройти в финал шоу «Кондитер» на телеканале «Пятница!», представив на суд жюри торт, главным элементом которого являлся мамонт. Эфир девятого выпуска шестого сезона программы состоялся вечером 21 декабря и был посвящен 10-летию шоу «Орел и решка».

«Вы в финале, вы крутая. Единственное, чуть-чуть суховат бисквит, остальное великолепно», — сказал ведущий шоу Ренат Агзамов, вручая Алене фартук финалиста. Звездный ведущий также отметил «прикольное» и качественное исполнение фигурки мамонта, венчающей торт: она, по словам Федоровой, изготовлена из воздушного риса.

Сам торт, как презентовала его финалистка, был изготовлен из простого бисквита. В качестве наполнителя использовалась ягодная начинка из черники и голубики.

Несмотря на первоначальный успех, выйти в суперфинал и выиграть миллион Алене Федоровой не удалось. Жюри не понравилось сочетание «дубинистого» ананаса и клубники, а бисквит, по словам ведущего, получился «блинным тестом, замешанным на пельмени».

Алена Федорова рассказала в эфире, что она мать троих детей, по первому образованию музыкант, по второму — экономист. Два года назад она выполнила норматив кандидата в мастера спорта по пауэрлифтингу.

Бисквитный торт украшала фигурка мамонта из воздушного риса Фото: телеканал «Пятница!»