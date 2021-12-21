21 декабря 2021

Пять мест для новогоднего отдыха в Курганской области. Список

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Курган, снег, город курган, люди, новый год, площадь ленина, зима
Жителям региона предложили отдохнуть в нескольких городах и районах региона (архивное фото) Фото:

Жителям Курганской области предложили несколько туристических маршрутов, где можно провести новогодние выходные в регионе. Об этих местах рассказала директор Курганского областного дома народного творчества Наталья Никитина во время прямого эфира, который провели представители областного правительства в своих сообществах в соцсетях.

Туристические маршруты в Курганской области:

  • В Далматове можно посетить мужской монастырь и новый спортивно-ландшафтный парк «Березовая роща». Для детей там есть ледовый городок и резиденция Деда Мороза.
  • Гостям Шадринска предложили посетить центр народной культуры «Лад», где находится музей Царевны-лягушки, посмотреть на купеческую архитектуру и отдохнуть в бассейне с горячей минеральной водой. В Шадринском районе для активного зимнего отдыха есть аграрно-туристический комплекс.
  • В селе Тагильское Каргапольского района для гостей открыт интерактивный музей «Русская изба», где можно потрогать экспонаты и научиться ими пользоваться. Также в районе есть краеведческий музей и база отдыха «Лесная республика».
  • Жителям Курганской области предложили посетить в Белозерском районе этнокультурный центр «Савин» и краеведческий музей, где, в том числе, находятся экспонаты с места раскопок древнего комплекса. Экскурсионная поездка с посещением экскурсионной тропы «Рябиновый дол» состоится 5 января.
  • Недалеко от Кургана жителям региона предложили отдохнуть в обновленном санатории «Лесники», где со 2 по 9 января пройдет новогодняя программа. В поселке Увал есть центр зимних видов спорта. Там же можно покататься на тюбингах. Недалеко от поселка располагается горнолыжный центр «Райдер 45».

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Жителям Курганской области предложили несколько туристических маршрутов, где можно провести новогодние выходные в регионе. Об этих местах рассказала директор Курганского областного дома народного творчества Наталья Никитина во время прямого эфира, который провели представители областного правительства в своих сообществах в соцсетях. Туристические маршруты в Курганской области:
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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