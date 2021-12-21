Жителям региона предложили отдохнуть в нескольких городах и районах региона (архивное фото)Фото: Екатерина Сычкова
Жителям Курганской области предложили несколько туристических маршрутов, где можно провести новогодние выходные в регионе. Об этих местах рассказала директор Курганского областного дома народного творчества Наталья Никитина во время прямого эфира, который провели представители областного правительства в своих сообществах в соцсетях.
Туристические маршруты в Курганской области:
В Далматове можно посетить мужской монастырь и новый спортивно-ландшафтный парк «Березовая роща». Для детей там есть ледовый городок и резиденция Деда Мороза.
Гостям Шадринска предложили посетить центр народной культуры «Лад», где находится музей Царевны-лягушки, посмотреть на купеческую архитектуру и отдохнуть в бассейне с горячей минеральной водой. В Шадринском районе для активного зимнего отдыха есть аграрно-туристический комплекс.
В селе Тагильское Каргапольского района для гостей открыт интерактивный музей «Русская изба», где можно потрогать экспонаты и научиться ими пользоваться. Также в районе есть краеведческий музей и база отдыха «Лесная республика».
Жителям Курганской области предложили посетить в Белозерском районе этнокультурный центр «Савин» и краеведческий музей, где, в том числе, находятся экспонаты с места раскопок древнего комплекса. Экскурсионная поездка с посещением экскурсионной тропы «Рябиновый дол» состоится 5 января.
Недалеко от Кургана жителям региона предложили отдохнуть в обновленном санатории «Лесники», где со 2 по 9 января пройдет новогодняя программа. В поселке Увал есть центр зимних видов спорта. Там же можно покататься на тюбингах. Недалеко от поселка располагается горнолыжный центр «Райдер 45».
Жителям Курганской области предложили несколько туристических маршрутов, где можно провести новогодние выходные в регионе. Об этих местах рассказала директор Курганского областного дома народного творчества Наталья Никитина во время прямого эфира, который провели представители областного правительства в своих сообществах в соцсетях. Туристические маршруты в Курганской области: