Жителям региона предложили отдохнуть в нескольких городах и районах региона (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова

Жителям Курганской области предложили несколько туристических маршрутов, где можно провести новогодние выходные в регионе. Об этих местах рассказала директор Курганского областного дома народного творчества Наталья Никитина во время прямого эфира, который провели представители областного правительства в своих сообществах в соцсетях.

Туристические маршруты в Курганской области:

В Далматове можно посетить мужской монастырь и новый спортивно-ландшафтный парк «Березовая роща». Для детей там есть ледовый городок и резиденция Деда Мороза.

Гостям Шадринска предложили посетить центр народной культуры «Лад», где находится музей Царевны-лягушки, посмотреть на купеческую архитектуру и отдохнуть в бассейне с горячей минеральной водой. В Шадринском районе для активного зимнего отдыха есть аграрно-туристический комплекс.

В селе Тагильское Каргапольского района для гостей открыт интерактивный музей «Русская изба», где можно потрогать экспонаты и научиться ими пользоваться. Также в районе есть краеведческий музей и база отдыха «Лесная республика».

Жителям Курганской области предложили посетить в Белозерском районе этнокультурный центр «Савин» и краеведческий музей, где, в том числе, находятся экспонаты с места раскопок древнего комплекса. Экскурсионная поездка с посещением экскурсионной тропы «Рябиновый дол» состоится 5 января.

Недалеко от Кургана жителям региона предложили отдохнуть в обновленном санатории «Лесники», где со 2 по 9 января пройдет новогодняя программа. В поселке Увал есть центр зимних видов спорта. Там же можно покататься на тюбингах. Недалеко от поселка располагается горнолыжный центр «Райдер 45».