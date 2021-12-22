ЛДПР потроллила Рашкина плакатом о лосе на заседании Госдумы

ЛДПР пронесла на заседание Госдумы провокационные плакаты про Валерия Рашкина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Депутата Рашкина подозревают в незаконной охоте

Депутаты ЛДПР пронесли на заседание Государственной Думы РФ плакаты с надписью «Кабан не лось, лось не кабан», посвященные депутату фракции КПРФ Валерию Рашкину. Ранее коммуниста обвинили в незаконной охоте на лося. Сам он уверял, что перепутал лося и кабана.

Плакаты с надписями «Кабан не лось, лось не кабан» были подняты на заседании Госдумы. Трансляция заседания идет на официальном сайте нижней палаты парламента. Лидер партии Владимир Жириновский также предложил подарить Рашкину книгу про животных.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сделал представителям ЛДПР замечание. «Мы раньше с вами давали поручение комиссии по регламенту разобраться с ситуацией в связи с вывешиванием в зале плакатов депутатами КПРФ. Сегодня аналогичное [нарушение] произошло, инициированное депутатами уже от фракции ЛДПР», — сказал Володин.

Следственный комитет РФ обвиняет Рашкина в незаконной охоте и убийстве лося, пишут «Дни.ру». Сам депутат признался в убийстве и заявил, что перепутал лося с кабаном. Суд запретил Рашкину охотиться и выходить ночью из дома.