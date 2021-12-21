Работник тюменской прокуратуры попал в ДТП и получил штраф

Помощник прокурора получил минимальное наказание за выезд на встречную полосу Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Помощник прокурора Нижнетавдинского района Тюменской области Максим Столбов попал в ДТП, после которого был оштрафован за выезд на встречную полосу. Об этом URA.RU рассказали в областной прокуратуре.

«По факту ДТП, произошедшего 2 ноября 2021 года с участием прокурорского работника, проведена проверка. Помощник прокурора Нижнетавдинского района Столбов М.В. привлечен к административной ответственности. Ему назначен штраф в 5 000 рублей», — рассказали URA.RU в прокуратуре Тюменской области.

Максим Столбов понес ответственность по ч.4 ст. 12.15 КоАП РФ, то есть за выезд на встречную полосу. Наказание штрафом в данном случае является минимальным. По данной статье силовика также могли лишить водительского удостоверения на срок до полугода.

Детали ДТП в прокуратуре области не озвучили. URA.RU запросило информацию об аварии в УГИБДД по Тюменской области. Ответ ожидается.

Как ранее писало агентство, это не первое происшествие на дороге, за которое наказывают сотрудника прокуратуры. 16 сентября был уволен помощник Тобольского межрайонного прокурора Максим Смирнов. Перед этим его нашли нетрезвым и спящим в автомобиле, который съехал в кювет. Позднее мужчина пытался судиться: он требовал вернуть его на службу и выплатить 200 000 рублей, но безуспешно.