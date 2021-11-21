Бывший работник прокуратуры попытался оспорить свое увольнение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший помощник Тобольского межрайонного прокурора Максим Смирнов подал в суд на прокуратуру Тюменской области, потребовав восстановить его в должности и выплатить 200 тысяч рублей. Информацию о процессе URA.RU предоставили в Тобольском городском суде.

«Смирнов обратился с иском к прокуратуре Тюменской области об отмене приказа о его увольнении. Также истец потребовал компенсацию морального вреда в 200 000 рублей», — рассказали URA.RU в Тобольском городском суде.

Ранее агентство писало, что Максим Смирнов стал участником ДТП. Его обнаружили нетрезвым и спящим в автомобиле, который улетел в кювет. После этого мужчина был уволен.

В акте, появившемся на сайте суда, изложены подробности аварии. В тот день Максим Смирнов выпивал в гостях. После вечеринки до дома его повез знакомый. В пути Смирнова стошнило, водитель отвлекся на него. В этот момент на их полосу выехала машина, и чтобы увернуться от удара, водитель съехал в кювет.

С места происшествия знакомый Смирнова ушел пешком. Сам работник прокуратуры остался спать в автомобиле. Когда его нашли, сотрудникам ГИБДД потребовалось полчаса, чтобы разбудить мужчину.

Проверка показала, что в литре выдыхаемого Смирновым воздуха оказалось более 1 мг алкоголя. Это более чем два промилле.

В результате мужчина был уволен из органов прокуратуры. В отношении него также провели проверку, вопросы появились и к работе экс-сотрудника: он долго не передавал материалы по заявлениям граждан в суды.

Сам же Смирнов настаивал, что честь работника прокуратуры он не опорочил, так как авария случилась в нерабочее время. Что до проверки, то недостатки в работе произошли из-за большой нагрузки. Однако суд не принял эти доводы и в иске экс-силовику отказал.