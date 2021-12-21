В Тюмени по вине работника прокуратуры в ДТП пострадала женщина

В ДТП пострадал сам сотрудник прокуратуры и водитель другого авто (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ДТП, виновником которого стал помощник Нижнетавдинского прокурора Максим Столбов, пострадал он сам и женщина-водитель другого автомобиля. Об этом URA.RU рассказали в УГИБДД по Тюменской области.

«2 ноября около 07:55, на пятом километре Велижанского тракта в Тюмени, водитель Toyota RAV4 допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ГАЗ. От удара „Газель“ врезалась в Toyota Camry, следующую за ней. В результате ДТП пострадали 25-летний водитель RAV4 и 47-летняя водитель „Камри“», — рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

Как ранее писало агентство, виновником аварии стал помощник Нижнетавдинского прокурора Максим Столбов. За выезд на встречную полосу и спровоцированное этим ДТП его оштрафовали на 5 000 рублей.