21 декабря 2021

В Тюмени по вине работника прокуратуры в ДТП пострадала женщина

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, дтп, авария, разбитая машина
В ДТП пострадал сам сотрудник прокуратуры и водитель другого авто (фото из архива) Фото:

В ДТП, виновником которого стал помощник Нижнетавдинского прокурора Максим Столбов, пострадал он сам и женщина-водитель другого автомобиля. Об этом URA.RU рассказали в УГИБДД по Тюменской области.

«2 ноября около 07:55, на пятом километре Велижанского тракта в Тюмени, водитель Toyota RAV4 допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ГАЗ. От удара „Газель“ врезалась в Toyota Camry, следующую за ней. В результате ДТП пострадали 25-летний водитель RAV4 и 47-летняя водитель „Камри“», — рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

Как ранее писало агентство, виновником аварии стал помощник Нижнетавдинского прокурора Максим Столбов. За выезд на встречную полосу и спровоцированное этим ДТП его оштрафовали на 5 000 рублей.

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В ДТП, виновником которого стал помощник Нижнетавдинского прокурора Максим Столбов, пострадал он сам и женщина-водитель другого автомобиля. Об этом URA.RU рассказали в УГИБДД по Тюменской области. «2 ноября около 07:55, на пятом километре Велижанского тракта в Тюмени, водитель Toyota RAV4 допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ГАЗ. От удара „Газель“ врезалась в Toyota Camry, следующую за ней. В результате ДТП пострадали 25-летний водитель RAV4 и 47-летняя водитель „Камри“», — рассказали URA.RU в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. Как ранее писало агентство, виновником аварии стал помощник Нижнетавдинского прокурора Максим Столбов. За выезд на встречную полосу и спровоцированное этим ДТП его оштрафовали на 5 000 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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