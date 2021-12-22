Депутат Госдумы спрогнозировал снижение цен на жилье в 2022 году

22 декабря 2021 в 19:07 Размер текста - 17 +

Застройщики будут как можно скорее сдавать жилье, чтобы воспользоваться деньгами дольщиков на эскроу-счетах Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис в России Цены на недвижимость в России могут снизиться из-за падения спроса на ипотеку в связи с повышением ключевой ставки Центробанком РФ. Такой прогноз в разговоре с URA.RU дал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Когда снижается цена на ипотечные кредиты, то вырастает спрос на жилье и оно растет в цене. Когда цена на ипотечные кредиты увеличивается, то спрос на жилье сокращается и жилье становится дешевле. Поэтому тут качели, которые тоже можно использовать в своих интересах», — сказал URA.RU Анатолий Аксаков. По мнению парламентария, застройщики будут как можно скорее сдавать объекты недвижимости, чтобы воспользоваться деньгами дольщиков, которые находятся на эскроу-счетах. «Спрос уменьшится, распродавать надо, тем более, это связано с эскроу-счетами, с их быстрейшим раскрытием для того, чтобы воспользоваться деньгами дольщиков. Застройщики будут быстрее стремиться сдавать [дома], соответственно, и продавать будут быстрее», — сказал URA.RU Анатолий Аксаков. Ранее Центробанк РФ повысил ключевую ставку до 8,5%. Глава института развития в жилищной сфере «Дом.РФ» Виталий Мутко выразил мнение, что в случае ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ РФ ставки по ипотеке могут достигнуть больше 10%. А президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с URA.RU предположила, что двузначные значения по ипотечной ставке появятся в середине января 2022 года. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Цены на недвижимость в России могут снизиться из-за падения спроса на ипотеку в связи с повышением ключевой ставки Центробанком РФ. Такой прогноз в разговоре с URA.RU дал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Когда снижается цена на ипотечные кредиты, то вырастает спрос на жилье и оно растет в цене. Когда цена на ипотечные кредиты увеличивается, то спрос на жилье сокращается и жилье становится дешевле. Поэтому тут качели, которые тоже можно использовать в своих интересах», — сказал URA.RU Анатолий Аксаков. По мнению парламентария, застройщики будут как можно скорее сдавать объекты недвижимости, чтобы воспользоваться деньгами дольщиков, которые находятся на эскроу-счетах. «Спрос уменьшится, распродавать надо, тем более, это связано с эскроу-счетами, с их быстрейшим раскрытием для того, чтобы воспользоваться деньгами дольщиков. Застройщики будут быстрее стремиться сдавать [дома], соответственно, и продавать будут быстрее», — сказал URA.RU Анатолий Аксаков. Ранее Центробанк РФ повысил ключевую ставку до 8,5%. Глава института развития в жилищной сфере «Дом.РФ» Виталий Мутко выразил мнение, что в случае ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ РФ ставки по ипотеке могут достигнуть больше 10%. А президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с URA.RU предположила, что двузначные значения по ипотечной ставке появятся в середине января 2022 года.