Депутат Госдумы спрогнозировал снижение цен на жилье в 2022 году

Цены на недвижимость в России могут снизиться из-за падения спроса на ипотеку в связи с повышением ключевой ставки Центробанком РФ. Такой прогноз в разговоре с URA.RU дал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«Когда снижается цена на ипотечные кредиты, то вырастает спрос на жилье и оно растет в цене. Когда цена на ипотечные кредиты увеличивается, то спрос на жилье сокращается и жилье становится дешевле. Поэтому тут качели, которые тоже можно использовать в своих интересах», — сказал URA.RU Анатолий Аксаков.
По мнению парламентария, застройщики будут как можно скорее сдавать объекты недвижимости, чтобы воспользоваться деньгами дольщиков, которые находятся на эскроу-счетах. «Спрос уменьшится, распродавать надо, тем более, это связано с эскроу-счетами, с их быстрейшим раскрытием для того, чтобы воспользоваться деньгами дольщиков. Застройщики будут быстрее стремиться сдавать [дома], соответственно, и продавать будут быстрее», — сказал URA.RU Анатолий Аксаков.
Ранее Центробанк РФ повысил ключевую ставку до 8,5%. Глава института развития в жилищной сфере «Дом.РФ» Виталий Мутко выразил мнение, что в случае ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ РФ ставки по ипотеке могут достигнуть больше 10%. А президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с URA.RU предположила, что двузначные значения по ипотечной ставке появятся в середине января 2022 года.
Цены на недвижимость в России могут снизиться из-за падения спроса на ипотеку в связи с повышением ключевой ставки Центробанком РФ. Такой прогноз в разговоре с URA.RU дал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. «Когда снижается цена на ипотечные кредиты, то вырастает спрос на жилье и оно растет в цене. Когда цена на ипотечные кредиты увеличивается, то спрос на жилье сокращается и жилье становится дешевле. Поэтому тут качели, которые тоже можно использовать в своих интересах», — сказал URA.RU Анатолий Аксаков. По мнению парламентария, застройщики будут как можно скорее сдавать объекты недвижимости, чтобы воспользоваться деньгами дольщиков, которые находятся на эскроу-счетах. «Спрос уменьшится, распродавать надо, тем более, это связано с эскроу-счетами, с их быстрейшим раскрытием для того, чтобы воспользоваться деньгами дольщиков. Застройщики будут быстрее стремиться сдавать [дома], соответственно, и продавать будут быстрее», — сказал URA.RU Анатолий Аксаков. Ранее Центробанк РФ повысил ключевую ставку до 8,5%. Глава института развития в жилищной сфере «Дом.РФ» Виталий Мутко выразил мнение, что в случае ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ РФ ставки по ипотеке могут достигнуть больше 10%. А президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с URA.RU предположила, что двузначные значения по ипотечной ставке появятся в середине января 2022 года.