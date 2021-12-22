В Свердловской области резко выросли цены на овощи

Цены выросли на помидоры, морковь, капусту, и сильнее всего на огурцы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

За минувшую неделю — с 13 декабря по 20 декабря — в Свердловской области подорожали овощи. Информацию об этом опубликовал Свердловскстат на своем сайте.

Огурцы подорожали в среднем до 150,41 рубля за кг (цена выросла на 7,30%), капуста — до 44,93 руб/кг (+6,67%), помидоры — до 143,15 руб/кг (+5,33%), морковь — до 42,44 руб/кг (+2,22%). Кроме овощей, подорожал рис шлифованный — на 2,37%, а также вермишель — на 2,12%. Таким образом, за килограмм риса придется заплатить 116,51 рубля, а за килограмм вермишели — 124,36.

Ранее Свердловскстат поделился данными о подорожании почти всех социально значимых продуктов питания: за месяц в цене прибавили молочные продукты, куриное мясо и яйца, хлеб, макаронные изделия, гречка-ядрица, огурцы, картофель, капуста, а также детское питание и консервы. Рост цен на продукты отметил и президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме «Россия зовет».