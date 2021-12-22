Владельцы ТРК просят отменить QR-коды в Челябинской области

Из-за QR-кодов бизнесмены терпят убытки (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Владельцы торгово-развлекательных комплексов просят губернатора Челябинской области Алексея Текслера отменить QR-коды при посещении их заведений. Из-за катастрофического падения выручки предприниматели написали главе региона коллективное письмо. Этот документ оказался в распоряжении редакции URA.RU.

«Введение QR-кодов катастрофически сказалось на экономических показателях. Трафик посещаемости в ТРК снизился на 40—50%. Выручка арендаторов упала на 40—70% по разным группам товаров. Наблюдается ухудшение эмоционального фона посетителей. Все это привело к массовому обращению арендаторов о снижении арендной платы», — говорится в письме к губернатору.

Авторы обращения подчеркивают, что ТРК — это важнейший элемент потребительского рынка для населения. Однако в ситуации с ограничениями им сложно выполнять свои обязательства, в том числе налоговые. Собственники бизнеса просят Текслера рассмотреть возможность отменить или приостановить действие QR-кодов, а также снизить налоги на имущество, землю и аренду.

Предприниматели считают, что помощь губернатора поможет им сохранить рабочие места. Свои подписи под обращением к губернатору поставили представители таких крупнейших челябинских ТРК, как «Космос», «Фиеста», «Кольцо», «Горки», «Фокус», «Родник», «Алмаз» и другие. Обращение бизнеса к властям обычно комментирует областной бизнес-омбудсмен Александр Гончаров. На звонок URA.RU омбудсмен не ответил.

Ранее власти Свердловской области приняли решение отменить пропускной режим с использованием QR-кодов в торговых центрах до 20 января. Это решение пролоббировал областной Союз промышленников и предпринимателей. С 18 декабря по 15 января действие QR-кодов приостановили в Курганской области. В Тюменской области вход по QR-кодам в ТРК отложили до 20 января.

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