В Челябинской области власти отказались отменять QR-коды в ТРК

Ограничения снимут, когда в регионе появится коллективный иммунитет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Власти Челябинской области не будут отменять QR-коды при посещении ТРК до тех пор, пока регион не выйдет на плановые показатели коллективного иммунитета. Об этом URA.RU сообщили 24 декабря в пресс-службе регионального минэконома.

«В Челябинской области уровень вакцинации и коллективного иммунитета ниже среднероссийских показателей и ниже, чем в соседних регионов. Снятие отдельных ограничений в области возможно только при достижении коллективного иммунитета», — заявили в министерстве.

Ранее владельцы ТРК написали губернатору Алексею Текслеру коллективное письмо с просьбой отменить QR-коды или приостановить их действие. В нем предприниматели пожаловались на «катастрофическое» снижение трафика и снижение выручки в преддверии новогодних праздников. В своем письме они акцентировали внимание на том, что в соседних регионах уже отменили или приостановили данное ограничение.

Авторы обращения заявили, что помощь губернатора поможет сохранить арендаторам рабочие места. Свои подписи в коллективном письме поставили представители таких крупнейших челябинских ТРК, как «Космос», «Фиеста», «Кольцо», «Горки», «Фокус», «Родник», «Алмаз» и многие другие.

В минэкономе отметили, что в настоящий момент прорабатывается вопрос о дополнительных мерах поддержки бизнеса. Региональные власти пообещали проинформировать бизнес-сообщество о принятии своих решений. Данные меры будут направленны на стабилизацию экономической ситуации в период пандемии коронавируса.

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