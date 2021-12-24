Уровень коллективного иммунитета в России превысил 60%

24 декабря 2021 в 19:32 Размер текста - 17 +

Уровень коллективного иммунитета в России вырос с 58,2 до 60,4% Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 За последнюю неделю в России уровень коллективного иммунитета вырос с 58,2 до 60,4%. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. «По состоянию на 24 декабря вакцинация первым компонентом проведена 77 876 905 раз, вакцинация полного цикла — 73 106 249 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 60,4%. Близки к достижению отметки 80% Санкт-Петербург (79,6%) и Республика Карелия (78,9%). Выше 72% уровень коллективного иммунитета в Тыве, Московской, Липецкой, Мурманской, Калининградской областях, на уровне 72% — в Москве», — передает слова Голиковой официальный сайт оперштаба по борьбе с COVID-19. Лидерами по коллективному иммунитету стали Севастополь (90,2%) и Чукотский автономный округ (80,3%). «России, в отличие от стран Европы, пока удается справляться с пандемией без серьезных ограничений. Важно сохранить этот баланс, соблюдая меры профилактики на каникулах», — заключила Голикова. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что коллективный иммунитет в России должен достичь 80%. Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что для окончания пандемии у 70—75% населения должны быть антитела к коронавирусу, пишет агентство Nation News. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

За последнюю неделю в России уровень коллективного иммунитета вырос с 58,2 до 60,4%. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. «По состоянию на 24 декабря вакцинация первым компонентом проведена 77 876 905 раз, вакцинация полного цикла — 73 106 249 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 60,4%. Близки к достижению отметки 80% Санкт-Петербург (79,6%) и Республика Карелия (78,9%). Выше 72% уровень коллективного иммунитета в Тыве, Московской, Липецкой, Мурманской, Калининградской областях, на уровне 72% — в Москве», — передает слова Голиковой официальный сайт оперштаба по борьбе с COVID-19. Лидерами по коллективному иммунитету стали Севастополь (90,2%) и Чукотский автономный округ (80,3%). «России, в отличие от стран Европы, пока удается справляться с пандемией без серьезных ограничений. Важно сохранить этот баланс, соблюдая меры профилактики на каникулах», — заключила Голикова. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что коллективный иммунитет в России должен достичь 80%. Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что для окончания пандемии у 70—75% населения должны быть антитела к коронавирусу, пишет агентство Nation News.