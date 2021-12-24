24 декабря 2021
23 декабря 2021

Жителей курганской многоэтажки в морозы оставили без крыши

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поселок Восточный. Курган, крыша
В Кургане зимой проходит плановый ремонт крыши (архивное фото) Фото:

В Кургане дом №149 по улице Максима Горького частично оставили без крыши, сообщили очевидцы. В Фонде капитального ремонта и администрации города рассказали, что там ремонтируют кровлю.

Жители Кургана переживают, что дом №149 по улице Максима Горького частично остался без крыши в -23 градуса. Об этом сообщает портал «Область 45» со ссылкой на очевидцев, которые отправили им фото многоэтажки. В пресс-службе администрации заявили, что там проходят плановые работы по ремонту кровли.

«Все работы согласованы с собственниками жилья. Никакого промерзания внутри дома не будет. Здесь — технология „холодный чердак“. После эту часть крыши рабочие закроют пленкой и перейдут дальше», — сообщили в Фонде капремонта.

Ранее жителей Курганской области предупредили о похолодании. В регионе 25 и 26 декабря может похолодать до -30 градусов, сообщил курганский синоптик-любитель Илья Винштейн. По его словам, это отклонение от нормы на 10-11 градусов. В понедельник ожидается потепление.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Кургане дом №149 по улице Максима Горького частично оставили без крыши, сообщили очевидцы. В Фонде капитального ремонта и администрации города рассказали, что там ремонтируют кровлю. Жители Кургана переживают, что дом №149 по улице Максима Горького частично остался без крыши в -23 градуса. Об этом сообщает портал «Область 45» со ссылкой на очевидцев, которые отправили им фото многоэтажки. В пресс-службе администрации заявили, что там проходят плановые работы по ремонту кровли. «Все работы согласованы с собственниками жилья. Никакого промерзания внутри дома не будет. Здесь — технология „холодный чердак“. После эту часть крыши рабочие закроют пленкой и перейдут дальше», — сообщили в Фонде капремонта. Ранее жителей Курганской области предупредили о похолодании. В регионе 25 и 26 декабря может похолодать до -30 градусов, сообщил курганский синоптик-любитель Илья Винштейн. По его словам, это отклонение от нормы на 10-11 градусов. В понедельник ожидается потепление.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...