Жителей курганской многоэтажки в морозы оставили без крыши

В Кургане зимой проходит плановый ремонт крыши (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане дом №149 по улице Максима Горького частично оставили без крыши, сообщили очевидцы. В Фонде капитального ремонта и администрации города рассказали, что там ремонтируют кровлю.

Жители Кургана переживают, что дом №149 по улице Максима Горького частично остался без крыши в -23 градуса. Об этом сообщает портал «Область 45» со ссылкой на очевидцев, которые отправили им фото многоэтажки. В пресс-службе администрации заявили, что там проходят плановые работы по ремонту кровли.

«Все работы согласованы с собственниками жилья. Никакого промерзания внутри дома не будет. Здесь — технология „холодный чердак“. После эту часть крыши рабочие закроют пленкой и перейдут дальше», — сообщили в Фонде капремонта.

Ранее жителей Курганской области предупредили о похолодании. В регионе 25 и 26 декабря может похолодать до -30 градусов, сообщил курганский синоптик-любитель Илья Винштейн. По его словам, это отклонение от нормы на 10-11 градусов. В понедельник ожидается потепление.

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