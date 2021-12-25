Reuters: РФ проведет встречу с ФРГ по поводу конфликта на Украине

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Флаги иностранных государств. Челябинск, флаг германии, флаг, германия
В Германии сомневаются, что Россия собирается напасть на Украину Фото:
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Война на Украине

Россия и Германия в следующем месяце проведут личную встречу для снижения напряженности вокруг ситуации с Украиной. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источники в правительстве Германии.

«Высокопоставленные правительственные чиновники Германии и России согласились на редкую личную встречу в следующем месяце, чтобы снизить политическую напряженность вокруг Украины», — пишет Reuters. По информации двух источников в правительстве Германии, Берлин больше, чем Вашингтон, сомневается, что Россия планирует нападение на Украину. Они предполагают, что Москва стремится к снижению напряженности.

Ранее Bloomberg сообщило, что Россия продолжает стягивать военную технику к границе с Украиной. Издание заявило, что об этом свидетельствуют снимки со спутника, и сослалось на данные специалистов Janes, пишет RT. В Госдепартаменте США призвали Москву отвести войска от границ Украины. В Белом доме считают, что агрессия в отношении Украины исходит только со стороны России. Россия не собирается нападать на другие страны, если они сами не пересекут очерченные границы, заявили в Кремле. Посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен со ссылкой на данные Берлина сказала, что у границ Украины нет войск, сообщает «Царьград».

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Россия и Германия в следующем месяце проведут личную встречу для снижения напряженности вокруг ситуации с Украиной. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источники в правительстве Германии. «Высокопоставленные правительственные чиновники Германии и России согласились на редкую личную встречу в следующем месяце, чтобы снизить политическую напряженность вокруг Украины», — пишет Reuters. По информации двух источников в правительстве Германии, Берлин больше, чем Вашингтон, сомневается, что Россия планирует нападение на Украину. Они предполагают, что Москва стремится к снижению напряженности. Ранее Bloomberg сообщило, что Россия продолжает стягивать военную технику к границе с Украиной. Издание заявило, что об этом свидетельствуют снимки со спутника, и сослалось на данные специалистов Janes, пишет RT. В Госдепартаменте США призвали Москву отвести войска от границ Украины. В Белом доме считают, что агрессия в отношении Украины исходит только со стороны России. Россия не собирается нападать на другие страны, если они сами не пересекут очерченные границы, заявили в Кремле. Посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен со ссылкой на данные Берлина сказала, что у границ Украины нет войск, сообщает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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