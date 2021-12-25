Врач назвал самый эффективный способ защиты от «Омикрона»

26 декабря 2021 в 04:39 Размер текста - 17 +

Комбинация перенесенного COVID-19 и вакцинации является самым эффективным способом защиты от «Омикрона». Об этом заявил врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов. «Гибридный иммунитет оказался в десятки раз более высоким по эффективности против „Омикрона“. Гибридный иммунитет — это комбинация перенесенного заболевания и вакцинации, причем в любом сочетании. По той информации, что у нас на сегодня имеется, это, скорее всего, наиболее эффективная защита от „Омикрона“ из всех имеющихся и даже теоретически возможных», — приводит слова Алексея Водовозова радио Sputnik. Вирусолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков в беседе с URA.RU заявил, что заболевание «Омикроном» после вакцинации будет протекать легко, но это не единственный плюс. «Перенеся эту инфекцию в бессимптомной форме, люди будут очень хорошо защищены вообще от коронавируса. Они уже приобретут прочный иммунитет», — добавил профессор. Ранее сообщалось, что вирусолог Александр Бутенко рассказал об эффективности вакцин от всех штаммов коронавируса. Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что российскую вакцину «Спутник V» модифицировали под «Омикрон». В Минздраве РФ сообщили, что все случаи заболевания «Омикроном» в России являются завозными, пишет RT.