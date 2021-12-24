24 декабря 2021

В Кремле хотят быстрее получить гарантии безопасности от США

© Служба новостей «URA.RU»
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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
В обсуждении гарантий безопасности не может быть дедлайнов, заявил Дмитрий Песков Фото:

Россия заинтересована в том, чтобы как можно быстрее получить ответ США и НАТО по гарантиям безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Здесь не может быть дедлайнов. Мы заинтересованы, чтобы это было как можно скорее», — цитирует Дмитрия Пескова ТАСС.

Ранее президент РФ Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Великобритании сообщил, что Россия предоставит НАТО проекты документов, которые исключают расширение НАТО на восток. До этого американский лидер Джо Байден объявил о подготовке встречи Москвы и стран-участниц Североатлантического альянса. В переговорах будут участвовать как минимум четыре страны, входящие НАТО, передает телеканал 360. СМИ со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщали, что встреча может состояться во второй половине января. МИД РФ передал США проект соглашения между Россией и альянсом о мерах обеспечения безопасности. В ответ пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон не готов соглашаться с предложением Москвы по НАТО, пишет агентство Nation News.

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Россия заинтересована в том, чтобы как можно быстрее получить ответ США и НАТО по гарантиям безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Здесь не может быть дедлайнов. Мы заинтересованы, чтобы это было как можно скорее», — цитирует Дмитрия Пескова ТАСС. Ранее президент РФ Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Великобритании сообщил, что Россия предоставит НАТО проекты документов, которые исключают расширение НАТО на восток. До этого американский лидер Джо Байден объявил о подготовке встречи Москвы и стран-участниц Североатлантического альянса. В переговорах будут участвовать как минимум четыре страны, входящие НАТО, передает телеканал 360. СМИ со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщали, что встреча может состояться во второй половине января. МИД РФ передал США проект соглашения между Россией и альянсом о мерах обеспечения безопасности. В ответ пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон не готов соглашаться с предложением Москвы по НАТО, пишет агентство Nation News.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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