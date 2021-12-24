В Кремле хотят быстрее получить гарантии безопасности от США

25 декабря 2021 в 08:37 Размер текста - 17 +

В обсуждении гарантий безопасности не может быть дедлайнов, заявил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия заинтересована в том, чтобы как можно быстрее получить ответ США и НАТО по гарантиям безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Здесь не может быть дедлайнов. Мы заинтересованы, чтобы это было как можно скорее», — цитирует Дмитрия Пескова ТАСС. Ранее президент РФ Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Великобритании сообщил, что Россия предоставит НАТО проекты документов, которые исключают расширение НАТО на восток. До этого американский лидер Джо Байден объявил о подготовке встречи Москвы и стран-участниц Североатлантического альянса. В переговорах будут участвовать как минимум четыре страны, входящие НАТО, передает телеканал 360. СМИ со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщали, что встреча может состояться во второй половине января. МИД РФ передал США проект соглашения между Россией и альянсом о мерах обеспечения безопасности. В ответ пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон не готов соглашаться с предложением Москвы по НАТО, пишет агентство Nation News. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия заинтересована в том, чтобы как можно быстрее получить ответ США и НАТО по гарантиям безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Здесь не может быть дедлайнов. Мы заинтересованы, чтобы это было как можно скорее», — цитирует Дмитрия Пескова ТАСС. Ранее президент РФ Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Великобритании сообщил, что Россия предоставит НАТО проекты документов, которые исключают расширение НАТО на восток. До этого американский лидер Джо Байден объявил о подготовке встречи Москвы и стран-участниц Североатлантического альянса. В переговорах будут участвовать как минимум четыре страны, входящие НАТО, передает телеканал 360. СМИ со ссылкой на источники в дипломатических кругах сообщали, что встреча может состояться во второй половине января. МИД РФ передал США проект соглашения между Россией и альянсом о мерах обеспечения безопасности. В ответ пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон не готов соглашаться с предложением Москвы по НАТО, пишет агентство Nation News.