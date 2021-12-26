Власти РФ поддержали изменения в быту народов севера

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Быт Ямальских оленеводов. , манси, олени, север, оленеводы, ханты, аборигены, кмнс
Власти планируют изменить правила охоты для малочисленных коренных народов Севера и Сибири Фото:

Власти РФ одобрили изменения в правила охоты для коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. К такому решению пришли в правительстве РФ.

«Законопроект направлен на уточнение основ реализации права на охоту в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности гражданами из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока», — указано на сайте правительства. Кабмин одобрил изменения, и направил проект закона в Госдуму.

Ранее президент России Владимир Путин обратил внимание на права малочисленных коренных народов Севера. По его мнению, власти должны постоянно обращать внимание на этот вопрос.

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Власти РФ одобрили изменения в правила охоты для коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. К такому решению пришли в правительстве РФ. «Законопроект направлен на уточнение основ реализации права на охоту в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности гражданами из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока», — указано на сайте правительства. Кабмин одобрил изменения, и направил проект закона в Госдуму. Ранее президент России Владимир Путин обратил внимание на права малочисленных коренных народов Севера. По его мнению, власти должны постоянно обращать внимание на этот вопрос.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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