Власти РФ поддержали изменения в быту народов севера

Власти планируют изменить правила охоты для малочисленных коренных народов Севера и Сибири Фото: Иван Седов © URA.RU

Власти РФ одобрили изменения в правила охоты для коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. К такому решению пришли в правительстве РФ.

«Законопроект направлен на уточнение основ реализации права на охоту в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности гражданами из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока», — указано на сайте правительства. Кабмин одобрил изменения, и направил проект закона в Госдуму.

Ранее президент России Владимир Путин обратил внимание на права малочисленных коренных народов Севера. По его мнению, власти должны постоянно обращать внимание на этот вопрос.