Родительский комитет Курганской области просит помочь с открытием новой школы в Кетово на 1100 мест Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Председатель региональной организации «Родительский комитет Курганской области» Юрий Леонов вышел с одиночным пикетом к зданию Совета Федерации в Москве. Он просит помочь открыть новую школу в селе Кетово (Курганская область). Об этом URA.RU сообщил сам Юрий Леонов.

«Сегодня у правительственных зданий в Москве проводятся одиночные пикеты. Мы хотим обратить внимание на проблему с новой школой в Кетово, которая очень нужна тысяче детей. Второй год в селе Кетово стоит абсолютно готовая к приему детей школа. Но дети продолжают учиться в старом здании», — сказал Юрий Леонов.

По словам участника пикетов, 21 декабря запланировано несколько акций в Москве. Родительский комитет во все ведомства подготовил обращения по школе.

Ранее URA.RU писало, что школу в Кетово построила компания «Эверест». Курганские власти отказались выкупать объект у застройщика, указывая, что цена на него необоснованно завышена. Область оценила школу в 738 миллионов рублей, а инвестор доказал в суде, что она стоит не менее 1,1 млрд рублей. Курганский прокурор Андрей Назаров направил губернатору Вадиму Шумкову представление, в котором предложил наказать чиновников, виновных в скандале с новой школой в селе Кетово. Юрий Леонов от имени родителей кетовских школьников проводил пикеты у правительства Курганской области, а также у здания полпредства в Екатеринбурге.

Председатель курганского родкомитета Юрий Леонов вышел с пикетом к зданию Министерства просвещения РФ Фото предоставлено Юрием Леоновым