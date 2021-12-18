Курганцы устремились в ТЦ после отмены QR-кодов

Курганские ТЦ и ТРЦ отмечают повышение количества посетителей в связи с подготовкой к празднованию Нового года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В торговых центрах Кургана выросло количество посетителей после отмены обязательных QR-кодов и ПЦР-тестов. Управляющие крупных ТРЦ связывают активность курганцев с подготовкой к праздникам и выходом кинопремьер, сообщает 45.RU.

«Мы в декабре почувствовали повышение трафика (до отмены QR-кодов с 18 декабря). Покупают подарки, едут в ТЦ, чтобы отдыхать, закупаться. Кто-то покупает одежду для корпоративов», — рассказала агентству управляющая ТРЦ «Гиперсити» Наталья Карнеева.

Управляющая развлекательного центра в ТРЦ «Пушкинском» Елена Хозяшева предположила, что наплыв посетителей отчасти связан с премьерами двух фильмов в кинотеатре. Хотя фильтры безопасности продолжают действовать для кинотеатров и фут-кортов. Повышение проходимости в торговом центре «Стрекоза» отметил и директор ООО «Юнитрейд». Руководители ТРЦ не смогли уточнить на сколько увеличилась посещаемость.

В Курганской области приостановлено требование о предъявлении QR-кодов при входе в торговые центры с 18 декабря 2021 года по 15 января 2022 года. Ограничение сохраняется в организациях общественного питания и сфере оказания услуг.