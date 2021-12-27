В УрФУ появился приказ об обязательной вакцинации студентов

Совершеннолетние студенты должны привиться первым компонентом вакцины до 1 февраля Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров подписал приказ об обязательной вакцинации студентов вуза. Документ датирован 27 декабря и опубликован в официальном telegram-канале УрФУ.

«Пройти при отсутствии медицинских противопоказаний вакцинацию (ревакцинацию) против новой коронавирусной инфекции COVID-19 в МСЧ УрФУ в любой иной медицинской организации», — сказано в приказе ректора. Речь идет об учащихся старше 18 лет.

В документе также указано, что информацию о вакцинации необходимо предоставить до 17 января 2022 года через «Личный кабинет студента». Там же, если потребуется, актуализировать информацию. Руководителям институтов, филиалов и структурных подразделений необходимо проводить разъяснительную работу среди студентов. До 28 декабря в вузе должны выбрать ответственных, которые должны будут проконтролировать, вносят ли студенты сведения в личный кабинет и проанализировать эти данные до 20 января.

Студентов в Свердловской области включили в список категорий, подлежащих обязательной вакцинации от коронавируса, постановлением регионального Роспотребнадзора от 17 декабря 2021 года. Совершеннолетние студенты должны привиться первым компонентом вакцины до 1 февраля. При этом полный курс должен быть пройден до марта 2022 года. Таким образом, Свердловская область стала 17 субъектов РФ, который ввел обязательную вакцинацию студентов. Замгубернатора региона Павел Креков на брифинге по итогам оперштаба отметил, что невакцинированных студентов будут отстранять от занятий. Отчислять студентов за отказ от вакцинации не будут.

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