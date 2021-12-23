УрФУ отказался отчислять непривитых студентов

Непривитые студенты могут понести наказание в рамках закона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Руководство Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге не станет отчислять студентов, не прошедших вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-центре вуза.

«Отчисления, как и ранее, возможны лишь в условиях невыполнения учебного плана или несоблюдения норм устава университета, а также при наличии академической заложенности», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале пресс-центра. Там отметили, что студенты, отказавшиеся от прививки без медицинских показаний, все равно понесут наказание в рамках закона.

В УрФУ будет организовано дистанционное обучение для тех, кто не может присутствовать на парах очно. Другие мероприятия вуза организуют с соблюдением коронавиусных ограничений. Представитель вуза объяснил, что уклонение студентов от обязательной вакцинации от коронавируса неприемлемо. Это связано с высокой опасностью для общества зараженных студентов.

Решение об их обязательной вакцинации было принято 17 декабря. Согласно постановлению главного государственного санитарного врача по Свердловской области Дмитрия Козловских, первым компонентом вакцины нужно привиться до конца января. Замгубернатора Свердловской области Павел Креков заявил, что непривитых студентов будут отстранять от занятий.

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