Постпред РФ предупредил европейцев о страданиях из-за их властей

28 декабря 2021 в 17:05 Размер текста - 17 +

Торможение сертификации российского газопровода «Северный поток — 2» станет проблемой для европейских потребителей. Об этом заявил постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов. «От задержек с сертификацией „СП-2“ пострадает только и исключительно европейский потребитель. Газ по этому газопроводу, поставляемый на основе долгосрочных контрактов, будет самым дешевым. Ведь во всех остальных случаях именно потребитель платит за дополнительные транспортные и прочие издержки», — пояснил Чижов в разговоре с ТАСС. По его словам, для России это проблемой не является. «Резервы есть, дублирующие транспортные маршруты и через Украину, и через Польшу никуда не делись, так что доставить в страны ЕС столько газа, сколько они будут готовы купить, у нас есть все возможности», — уточнил он. Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что «Северный поток — 2» — это рычаг влияния на Россию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на заявление главы МИД ФРГ Анналены Бербок, что газопровод не может быть одобрен из-за нарушения требований законодательства страны. Испанское издание El País предположило, что Россия может улучшать отношения с США и ФРГ в ущерб Европе ради «Северного потока — 2».