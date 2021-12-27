В ЯНАО в аренду выставили коттедж по цене путевки в Эмираты

В новогоднюю ночь аренда коттеджа стоит 80 тысяч рублей (архивное фото) Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В ЯНАО на время зимних праздников выставлен в аренду самый дорогой коттедж. Дом находится в Ноябрьске и стоить его аренды в новогоднюю ночь будет 80 тысяч рублей. Объявление опубликовано на сайте Avito. За эту же сумму можно купить путевку на двоих на 14 дней в Объединенные Арабские Эмираты на время зимних каникул.

«Сдача в аренду шикарного дома посуточно-почасово для проведения: взрослых и детских мероприятий; сборов невесты, выпускных, юбилеев; — фотосессий. Количество комфортного размещения: до 25-30 человек», — говорится в описании к объявлению.

Как сообщает арендодатель, в доме есть пять спален, гараж на две машины, баня с камином. Предлагается пригласить мастеров спа-процедур. Также в новогоднюю ночь нужно будет за баню заплатить отдельно. В остальные дни цена аренды — 50 000 тысяч рублей с включенной в стоимость баней.

Ранее URA.RU сообщало, что коттедж с самой дорогой арендой в ЯНАО был выставлен на продажу из-за того, что его владелец сменил место жительства. Но продать дом не получилось и его можно арендовать на новогодних праздниках.

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