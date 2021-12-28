Собянин высказался о новых ограничениях в Москве из-за «Омикрона»

28 декабря 2021 в 23:26 Размер текста - 17 +

Собянин пообещал водить минимальные ограничения из-за «Омикрона» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Власти Москвы будут стараться вводить минимальные ограничения в случае распространения нового штамма коронавируса «Омикрон». Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. «Если там какие-то „омикроны“ или еще что-то будет, я думаю, что как и прежде мы будем стараться ограничения делать минимальные, точечные, чтобы не нарушать ритм работы города», — сообщил Собянин в эфире ТВЦ. Он также отметил, что Москва готовится к новой волне коронавируса. По его словам, сейчас 50% коечного фонда находится в горячем резерве, чтобы в случае вспышки заболеваемости не было проблем с местами в больницах. «Омикрон»-штамм выявили в ЮАР в конце ноября. Во всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что этот вариант вируса вызывает озабоченность. В Минздраве РФ планируют разработать новые рекомендации по лечению больных «Омикроном», пишет RT. В Роспотребнадзоре сообщили, что в России зафиксировали 41 случай заражения новым штаммом. По информации ВОЗ, «Омикрон» обнаружили в 106 странах. Этот штамм быстро распространяется среди людей и способен вызвать перегрузку системы здравоохранения, сообщает «Царьград» со ссылкой на заявление главы центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Власти Москвы будут стараться вводить минимальные ограничения в случае распространения нового штамма коронавируса «Омикрон». Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. «Если там какие-то „омикроны“ или еще что-то будет, я думаю, что как и прежде мы будем стараться ограничения делать минимальные, точечные, чтобы не нарушать ритм работы города», — сообщил Собянин в эфире ТВЦ. Он также отметил, что Москва готовится к новой волне коронавируса. По его словам, сейчас 50% коечного фонда находится в горячем резерве, чтобы в случае вспышки заболеваемости не было проблем с местами в больницах. «Омикрон»-штамм выявили в ЮАР в конце ноября. Во всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что этот вариант вируса вызывает озабоченность. В Минздраве РФ планируют разработать новые рекомендации по лечению больных «Омикроном», пишет RT. В Роспотребнадзоре сообщили, что в России зафиксировали 41 случай заражения новым штаммом. По информации ВОЗ, «Омикрон» обнаружили в 106 странах. Этот штамм быстро распространяется среди людей и способен вызвать перегрузку системы здравоохранения, сообщает «Царьград» со ссылкой на заявление главы центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга.