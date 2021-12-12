Общая сумма безнадежных долгов россиян превысила 2 млрд рублей

По словам Алексея Юхнина, средняя сумму долга составляет 351 тысячу рублей Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Совокупный долг россиян, который будет списан после признания их банкротами, превышает 2 миллиарда рублей. Об этом заявил замминистра экономического развития Илья Торосов.

Общая сумма безнадежных долгов граждан РФ, которые подали заявки на их в связи с банкротство, превышает 2 миллиарда рублей, передают слова Ильи Торосова «Известия». Он отметил, что с момента появления внесудебного банкротства в сентябре 2020 года по ноябрь 2021 6 тысяч россиян воспользовались этой процедурой.

Средняя сумма долга составляет 351 тысячу рублей, рассказал руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин. Также он добавил, что с ноября 2021-года доля возбужденных процедур к поданным заявлениям выросла с 30% до 54%.

Ранее сообщалось, что россияне задолжали более 100 миллиардов рублей по кредитным картам. Госдума РФ одобрила законопроект об ограничении выдаваемых гражданам кредитов, передает RT. Это позволит Центробанку уменьшить количество безнадежных долгов.