12 декабря 2021

Общая сумма безнадежных долгов россиян превысила 2 млрд рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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По словам Алексея Юхнина, средняя сумму долга составляет 351 тысячу рублей Фото:

Совокупный долг россиян, который будет списан после признания их банкротами, превышает 2 миллиарда рублей. Об этом заявил замминистра экономического развития Илья Торосов.

Общая сумма безнадежных долгов граждан РФ, которые подали заявки на их в связи с банкротство, превышает 2 миллиарда рублей, передают слова Ильи Торосова «Известия». Он отметил, что с момента появления внесудебного банкротства в сентябре 2020 года по ноябрь 2021 6 тысяч россиян воспользовались этой процедурой.

Средняя сумма долга составляет 351 тысячу рублей, рассказал руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин. Также он добавил, что с ноября 2021-года доля возбужденных процедур к поданным заявлениям выросла с 30% до 54%.

Ранее сообщалось, что россияне задолжали более 100 миллиардов рублей по кредитным картам. Госдума РФ одобрила законопроект об ограничении выдаваемых гражданам кредитов, передает RT. Это позволит Центробанку уменьшить количество безнадежных долгов.

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Совокупный долг россиян, который будет списан после признания их банкротами, превышает 2 миллиарда рублей. Об этом заявил замминистра экономического развития Илья Торосов. Общая сумма безнадежных долгов граждан РФ, которые подали заявки на их в связи с банкротство, превышает 2 миллиарда рублей, передают слова Ильи Торосова «Известия». Он отметил, что с момента появления внесудебного банкротства в сентябре 2020 года по ноябрь 2021 6 тысяч россиян воспользовались этой процедурой. Средняя сумма долга составляет 351 тысячу рублей, рассказал руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин. Также он добавил, что с ноября 2021-года доля возбужденных процедур к поданным заявлениям выросла с 30% до 54%. Ранее сообщалось, что россияне задолжали более 100 миллиардов рублей по кредитным картам. Госдума РФ одобрила законопроект об ограничении выдаваемых гражданам кредитов, передает RT. Это позволит Центробанку уменьшить количество безнадежных долгов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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