Учитель, жаловавшийся Путину, отстранен от работы из-за заключения психиатров Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Учитель истории Звериноголовской школы Владимир Кочеулов отстранен от работы из-за отсутствия заключения о прохождении медицинского осмотра, в частности психиатрического. Об этом заявил глава Звериноголовского района (Курганская область) Олег Курочкин в своем комментарии.

«Кочеулов В. М. отстранен от работы, на основании отсутствия медицинского заключения прохождения медосмотра. Для получения материалов врачебной комиссии по психиатрическому освидетельствованию Кочеулов может обратиться в медицинское учреждение. В части полученного медицинского заключения Кочеулова В. М. администрация района пояснение дать не может, данный вопрос находится в компетенции медучреждения, проводившего обследования», — написал Олег Курочкин в комментарии в соцсети «ВКонтакте».

Курочкин уточнил, что обязательное психиатрическое освидетельствование работников учебно-образовательных учреждений проводится при трудоустройстве, либо не реже одного раза в 5 лет. Его прошли 65 педагогов МКОУ «Звериноголовская СОШ» и МКОУ «Трудовская СОШ». Работник, не предоставивший медицинское заключение по результатам медосмотра, должен быть отстранен от работы. При предоставлении заключения его обязаны допустить к работе, подчеркнул глава. Если учитель не согласен с результатами врачебной комиссии, он может обратиться в правоохранительные и (или) надзорные органы, считает чиновник.

Ранее URA.RU писало, что курганский учитель, который жаловался Путину, отстранен от работы с 14 декабря. Владимир Кочеулов оспаривает этот приказ в суде. Он уверен, что его пытаются уволить из-за работы по защите прав учителей. Кочеулов стал известен после того, как пожаловался президенту Владимиру Путину на невыплату зарплат и прессинг власти. После «зарплатного бунта» учителей уволили важного чиновника. Сейчас он является депутатом районной думы.

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