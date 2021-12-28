Сотрудник ФСБ пополнит ряды свердловского правительства

Бывший пресс-секретарь Управления ФСБ по Свердловской области, а ныне один из руководителей подразделений Никита Сухих переходит работать в департамент информационной политики региона (ДИП). Он будет прикомандированным сотрудником, рассказали URA.RU два источника, близких к свердловскому ФСБ.
«Никита Сухих будет командированным сотрудником: то есть формально погоны он не снимет и всегда будет готов вернуться в строй», — объяснил один из инсайдеров. «Он достаточно молодой, до выхода на пенсию ему очень далеко, поэтому он просто приостанавливает свою службу. Ему нужна выслуга», — сообщил второй собеседник агентства.
Никита Сухих пришел работать в пресс-службу УФСБ в 2019 году. До этого он трудился в органах на разных должностях, в частности, курировал подготовку обеспечения безопасности во время чемпионата мира по футболу. В начале 2021 года он ушел из пресс-службы на повышение. До самого Никиты Сухих репортеру URA.RU дозвониться не удалось — он не взял трубку. «Официального документа нет», — ответила на вопрос репортера о новом назначении директор ДИП Юлия Хусаинова.
Это уже второе за месяц назначение в свердловское правительство, связанное со структурой ФСБ. Ранее советником свердловского вице-губернатора Олега Чемезова стал экс-сотрудник ФСБ Денис Лякишев. «Такие перемены свидетельствуют о потеплении отношений между губернатором Евгением Куйвашевым и шефом свердловского ФСБ Алексеем Зиновьевым. Если с прежним начальником конторы Александром Вяткиным отношения у власти были напряженными, то теперь связи стали налаживаться», — поделился мнением источник, близкий к чекистским кругам.
Бывший пресс-секретарь Управления ФСБ по Свердловской области, а ныне один из руководителей подразделений Никита Сухих переходит работать в департамент информационной политики региона (ДИП). Он будет прикомандированным сотрудником, рассказали URA.RU два источника, близких к свердловскому ФСБ. «Никита Сухих будет командированным сотрудником: то есть формально погоны он не снимет и всегда будет готов вернуться в строй», — объяснил один из инсайдеров. «Он достаточно молодой, до выхода на пенсию ему очень далеко, поэтому он просто приостанавливает свою службу. Ему нужна выслуга», — сообщил второй собеседник агентства. Никита Сухих пришел работать в пресс-службу УФСБ в 2019 году. До этого он трудился в органах на разных должностях, в частности, курировал подготовку обеспечения безопасности во время чемпионата мира по футболу. В начале 2021 года он ушел из пресс-службы на повышение. До самого Никиты Сухих репортеру URA.RU дозвониться не удалось — он не взял трубку. «Официального документа нет», — ответила на вопрос репортера о новом назначении директор ДИП Юлия Хусаинова. Это уже второе за месяц назначение в свердловское правительство, связанное со структурой ФСБ. Ранее советником свердловского вице-губернатора Олега Чемезова стал экс-сотрудник ФСБ Денис Лякишев. «Такие перемены свидетельствуют о потеплении отношений между губернатором Евгением Куйвашевым и шефом свердловского ФСБ Алексеем Зиновьевым. Если с прежним начальником конторы Александром Вяткиным отношения у власти были напряженными, то теперь связи стали налаживаться», — поделился мнением источник, близкий к чекистским кругам.