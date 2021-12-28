Тюменский губернатор готов перенести дату введения QR-кодов

В Тюменской области может быть перенесена дата введения системы QR-кодов в общепите и торговых центрах. Об этом в эфире программы «Час с губернатором», вышедшей в эфире телеканала «Россия-24», заявил глава региона Александр Моор.
«Если до 20 января показатели заболеваемости и смертности также будут снижаться, то мы сможем отодвинуть дату введения кодов. Если же будут расти, то рассмотрим их введение», — пояснил губернатор.
Ранее агентство писало, что тюменские власти вход по QR-кодам в кафе, салоны, торговые центры и ряд других объектов отложили до 20 января 2022 года. Ранее тотальное ограничение должно было начать действовать с 24 декабря.
В Тюменской области может быть перенесена дата введения системы QR-кодов в общепите и торговых центрах. Об этом в эфире программы «Час с губернатором», вышедшей в эфире телеканала «Россия-24», заявил глава региона Александр Моор. «Если до 20 января показатели заболеваемости и смертности также будут снижаться, то мы сможем отодвинуть дату введения кодов. Если же будут расти, то рассмотрим их введение», — пояснил губернатор. Ранее агентство писало, что тюменские власти вход по QR-кодам в кафе, салоны, торговые центры и ряд других объектов отложили до 20 января 2022 года. Ранее тотальное ограничение должно было начать действовать с 24 декабря.