28 декабря 2021
27 декабря 2021

Тюменский губернатор готов перенести дату введения QR-кодов

© Служба новостей «URA.RU»
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QR код в местах развлечений. Тюмень, qr-код, ресторан, код, QR код, QR
Тюменские власти вход по QR-кодам в кафе, салоны и торговые центры отложили до 20 января Фото:
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В Тюменской области может быть перенесена дата введения системы QR-кодов в общепите и торговых центрах. Об этом в эфире программы «Час с губернатором», вышедшей в эфире телеканала «Россия-24», заявил глава региона Александр Моор.

«Если до 20 января показатели заболеваемости и смертности также будут снижаться, то мы сможем отодвинуть дату введения кодов. Если же будут расти, то рассмотрим их введение», — пояснил губернатор.

Ранее агентство писало, что тюменские власти вход по QR-кодам в кафе, салоны, торговые центры и ряд других объектов отложили до 20 января 2022 года. Ранее тотальное ограничение должно было начать действовать с 24 декабря.

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В Тюменской области может быть перенесена дата введения системы QR-кодов в общепите и торговых центрах. Об этом в эфире программы «Час с губернатором», вышедшей в эфире телеканала «Россия-24», заявил глава региона Александр Моор. «Если до 20 января показатели заболеваемости и смертности также будут снижаться, то мы сможем отодвинуть дату введения кодов. Если же будут расти, то рассмотрим их введение», — пояснил губернатор. Ранее агентство писало, что тюменские власти вход по QR-кодам в кафе, салоны, торговые центры и ряд других объектов отложили до 20 января 2022 года. Ранее тотальное ограничение должно было начать действовать с 24 декабря.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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