Инсайд: начальник полиции Кургана уходит в отставку

По данным инсайдеров, Марат Юсупов написал рапорт об отставке Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Начальник управления МВД России по городу Кургану полковник полиции Марат Юсупов в ближайшее время покинет свой пост, сообщили URA.RU два источника, близких к силовым структурам. По их данным, силовик написал рапорт об отставке по собственному желанию.

«Начальник полиции Кургана Марат Юсупов уходит в отставку. Рапорт уже подан», — рассказал один из инсайдеров. Другой источник информацию подтвердил.

По данным собеседников агентства, к Юсупову есть вопросы по цифровым показателям деятельности. Например, снизилось число выявленных преступлений в нарушении миграционного законодательства и наркопреступлений. «Хотя этому есть вполне объективное объяснение. Если раньше при обнаружении „резиновой квартиры“ с нелегальными мигрантами протокол составлялся в отношении каждого иностранца, то теперь это одно дело. Так же и с наркокурьерами — раньше каждая закладка оформлялась отдельно, а теперь вместе», — пояснил источник.

«Обо всех кадровых изменениях мы сообщаем сразу. На сайте ведомства вся актуальная информация о руководителях», — прокомментировали URA.RU в пресс-службе регионального УМВД. На момент публикации на сайте управления МВД по Курганской области начальником городского управления был указан Юсупов.

Юсупов руководит городским управлением МВД с 1 ноября 2016 года. С 2002 года он был начальником Октябрьского отдела милиции в Кургане, с 2008 по 2015 годы исполнял обязанности замначальника УМВД России по городу Кургану, позже был заместителем начальника полиции (по охране общественного порядка) в областном управлении МВД.

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