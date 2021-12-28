Александр Тетерин возглавляет департамент информационной и внутренней политики Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Пресс-конференция Путина-2021

Курганская журналистка телекомпании «Область 45» Анна Шишминцева попала на пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина по протекции пресс-секретаря губернатора Александра Тетерина. Об этом URA.RU рассказали источники близкие к СМИ. Шишминцева ранее стала известна своим заявлением, что была на пресс-конференции с просроченным ПЦР-тестом. При этом две другие курганские журналистки не попали на мероприятие.

«Шишиминцева попала в телекомпанию, когда главредом был Тетерин. Именно он, будучи в должности пресс-секретаря губернатора, помог ей попасть на пресс-конференцию Путина. При этом далеко не все журналисты, которые подавали списки на участие, попали в Манеж», — пояснил источник.

Источник в правительстве пояснил URA.RU, что Тетерин никакого отношения к участию Шишминцевой в пресс-конференции не имеет. «Если бы она была его протеже, то не был бы просрочен ПЦР-тест», — уверен инсайдер. Заявки в АП подавали СМИ. Они же, как и сами журналистки, должны были проконтролировать сроки ПЦР-тестов. Корреспонденты прибыли в Москву за сутки. Если бы девушки проверили документы заранее, у них было бы время пройти тесты. Оперативно получить комментарий Тетерина URA.RU не удалось.

Директор «Область 45» Татьяна Хильчук пояснила URA.RU, что ежегодно журналистам СМИ, прошедшим аккредитацию на сайте мероприятия, предоставляется возможность посетить пресс-конференцию президента страны. «В прошлом году журналисты Урала смотрели трансляцию и могли задать вопросы из резиденции полпреда. Была Елена Вагаренко. В этом году редакционным решением было отправить молодого журналиста Анну Шишминцеву», — пояснила Хильчук.

Шишминцева 24 декабря сдала два ПЦР-теста, которые показали, что у нее нет коронавируса. Ранее она призналась, что прошла на пресс-конференцию с президентом РФ Владимиром Путиным с неправильными датами ПЦР-теста и температурой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал пост Шишминцевой «эмоциональной несдержанностью, которая не имеет отношения к реальности».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам