Прокуратура ЯНАО наказала руководителя окружной инспекции труда

Прокуратура возбудила в отношении руководителя трудовой инспекции дело об административном правонарушении Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Прокуратура ЯНАО завершила проверку в отношении руководителя окружной государственной инспекции труда Андрея Зимина и наказала его через суд. Его структура на протяжении более четырех месяцев не отвечала на обращения жительницы Нового Уренгоя. Об этом URA.RU сообщила Жанна Чернуха.

«Мировым судьей вынесено решение в отношении начальника государственной инспекции труда ЯНАО Андрея Зимина. И до этого была проведена служебная проверка. Хочется сказать, что органы прокуратуры защитят наши права и на них можно надеется. А так как поступили в инспекции труда, что они мне дали ответ на обращение на 89 сутки, это наплевательское отношение к людям», — рассказала Жанна Чернуха.

Помимо этого, к дисциплинарной ответственности было привлечено виновное должностное лицо, которое допустило нарушение прав жительницы ЯНАО. Также, как сообщается на официальном сайте окружной прокуратуры, суд наказал начальника государственной инспекции труда Андрея Зимина по административному делу, назначив ему штраф в пять тысяч рублей.

Агентство направило запрос в государственную инспекцию труда ЯНАО для получения комментария. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU сообщало, что жительница Нового Уренгоя Жанна Чернуха несколько месяцев пыталась добиться от инспекции труда в ЯНАО ответов на обращения. Женщина предоставила агентству документы где сказано, что было нарушение тридцатидневного срока рассмотрения обращения. Помимо этого, инспектор которая отправляла промежуточные ответы, допускала в адресе электронной почты ошибку, из-за чего ни один ответ не дошел до заявителя.

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