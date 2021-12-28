Где жители ЯНАО смогут отдохнуть без QR-кодов на праздники

Ямальцы смогут посетить несколько мест без QR-кодов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Жителям ЯНАО, не имеющим QR-коды, доступны для развлечения на новогодние праздники уличные мероприятия, катания на горках, посещение ледовых городков и катков. Об этом URA.RU сообщили в правительстве региона.

«На Ямале пройдет очень много различных мероприятий. Без условий доступны (QR-коды или свежие ПЦР-тесты) уличные мероприятия, катания на горках, посещение ледовых городков и катков», — пояснили в пресс-службе правительства.

Различные туристические туры по Ямалу, посещение кафе и ресторанов, общественных мест остается под запретом без QR-кода. Многие жители Ямала предпочитают уезжать на новогодние праздники за пределы региона, поэтому власти к концу декабря добавляют рейсы.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО продлили все коронавирусные ограничения до 31 марта 2022 года. Никаких послаблений режима сделано не было несмотря на то, что количество заболевших в ЯНАО начало снижаться.

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