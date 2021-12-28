28 декабря 2021
27 декабря 2021

Где жители ЯНАО смогут отдохнуть без QR-кодов на праздники

© Служба новостей «URA.RU»
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Ямальцы смогут посетить несколько мест без QR-кодов Фото:
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Жителям ЯНАО, не имеющим QR-коды, доступны для развлечения на новогодние праздники уличные мероприятия, катания на горках, посещение ледовых городков и катков. Об этом URA.RU сообщили в правительстве региона.

«На Ямале пройдет очень много различных мероприятий. Без условий доступны (QR-коды или свежие ПЦР-тесты) уличные мероприятия, катания на горках, посещение ледовых городков и катков», — пояснили в пресс-службе правительства.

Различные туристические туры по Ямалу, посещение кафе и ресторанов, общественных мест остается под запретом без QR-кода. Многие жители Ямала предпочитают уезжать на новогодние праздники за пределы региона, поэтому власти к концу декабря добавляют рейсы.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО продлили все коронавирусные ограничения до 31 марта 2022 года. Никаких послаблений режима сделано не было несмотря на то, что количество заболевших в ЯНАО начало снижаться.

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Жителям ЯНАО, не имеющим QR-коды, доступны для развлечения на новогодние праздники уличные мероприятия, катания на горках, посещение ледовых городков и катков. Об этом URA.RU сообщили в правительстве региона. «На Ямале пройдет очень много различных мероприятий. Без условий доступны (QR-коды или свежие ПЦР-тесты) уличные мероприятия, катания на горках, посещение ледовых городков и катков», — пояснили в пресс-службе правительства. Различные туристические туры по Ямалу, посещение кафе и ресторанов, общественных мест остается под запретом без QR-кода. Многие жители Ямала предпочитают уезжать на новогодние праздники за пределы региона, поэтому власти к концу декабря добавляют рейсы. Ранее сообщалось, что в ЯНАО продлили все коронавирусные ограничения до 31 марта 2022 года. Никаких послаблений режима сделано не было несмотря на то, что количество заболевших в ЯНАО начало снижаться.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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