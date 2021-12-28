Где жители ЯНАО смогут отдохнуть без QR-кодов на праздники

Жителям ЯНАО, не имеющим QR-коды, доступны для развлечения на новогодние праздники уличные мероприятия, катания на горках, посещение ледовых городков и катков. Об этом URA.RU сообщили в правительстве региона.
«На Ямале пройдет очень много различных мероприятий. Без условий доступны (QR-коды или свежие ПЦР-тесты) уличные мероприятия, катания на горках, посещение ледовых городков и катков», — пояснили в пресс-службе правительства.
Различные туристические туры по Ямалу, посещение кафе и ресторанов, общественных мест остается под запретом без QR-кода. Многие жители Ямала предпочитают уезжать на новогодние праздники за пределы региона, поэтому власти к концу декабря добавляют рейсы.
Ранее сообщалось, что в ЯНАО продлили все коронавирусные ограничения до 31 марта 2022 года. Никаких послаблений режима сделано не было несмотря на то, что количество заболевших в ЯНАО начало снижаться.
Жителям ЯНАО, не имеющим QR-коды, доступны для развлечения на новогодние праздники уличные мероприятия, катания на горках, посещение ледовых городков и катков. Об этом URA.RU сообщили в правительстве региона. «На Ямале пройдет очень много различных мероприятий. Без условий доступны (QR-коды или свежие ПЦР-тесты) уличные мероприятия, катания на горках, посещение ледовых городков и катков», — пояснили в пресс-службе правительства. Различные туристические туры по Ямалу, посещение кафе и ресторанов, общественных мест остается под запретом без QR-кода. Многие жители Ямала предпочитают уезжать на новогодние праздники за пределы региона, поэтому власти к концу декабря добавляют рейсы. Ранее сообщалось, что в ЯНАО продлили все коронавирусные ограничения до 31 марта 2022 года. Никаких послаблений режима сделано не было несмотря на то, что количество заболевших в ЯНАО начало снижаться.