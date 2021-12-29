После драки в курганском отделе полиции сменилось руководство

Отделом полиции в Куртамыше временно руководит Виталий Тетерин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Врио начальника Куртамышского межмуниципального отдела полиции (Курганская область) назначен Виталий Тетерин. Информация об этом опубликована на сайте областного УМВД. По словам источников URA.RU, близких к правоохранительным органам, причиной кадровых изменений стал скандал из-за драки сотрудниц отдела.

«Межмуниципальный отдел МВД России „Куртамышский“. Врио начальника — полковник полиции Тетерин Виталий Викторович», — указано на сайте областного УМВД.

В пресс-службе областного УМВД подтвердили URA.RU, что Тетерин временно руководит отделом полиции в Куртамыше. На сайте главка указано, что Тетерин занимает должность заместителя начальника управления организации охраны общественного порядка. На сайте администрации Кургана также есть информация, что фотография Тетерина в 2018 году находилась в галерее «Курганцы — гордость города» за достижения в работе по охране общественного порядка.

Один из источников URA.RU сообщил, что подполковник Сергей Сединкин, ранее руководивший отделом полиции в Куртамыше, отстранен от работы на время проведения служебной проверки. Поводом для нее стала драка сотрудниц отдела. «До этого особых претензий к работе Сединкина не было. Конфликт спровоцировал не он. Будет жаль, если его карьера на этом завершится», — поделился инсайдер.

Ранее URA.RU сообщало, что конфликт между сотрудницами Куртамышского отдела полиции мог возникнуть из-за ревности. По другой версии, поводом для драки могла стать новая должность одной из сотрудниц. В пресс-службе областного УМВД заявляли, что по факту инцидента проводится служебная проверка.

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