Перед Новым годом в Свердловской области подорожали конфеты

Цена на сладости в шоколадной глазури выросла в среднем до 394,22 рубля Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Свердловском регионе подорожали глазированные шоколадом конфеты, а также черный чай и мясные изделия. Динамику цен разместили на сайте Свердловскстата.

За неделю с 13 по 20 декабря цена выросла на конфеты в шоколадной глазури — на 3,72%. Их стоимость за килограмм в среднем составила 394,22 рубля. Также поднялась цена на черный чай — на 3,87% (до 977,16 руб/кг), сметану — на 3,31% (до 255,65 руб/кг), сосиски — на 3,67% (до 498,93 руб/кг), а также на мясные консервы для детского питания — на 2,05% (до 868,54 руб/кг).

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области отметили рост цен на овощи и крупы. За декабрь 2021 года подорожали молочные продукты, мясные продукты, а также хлеб и макароны. На проблему резкого роста цен на продукты в России в конце ноября обратил внимание президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме «Россия зовет».