29 декабря 2021
28 декабря 2021

Дети ЯНАО смогут отдохнуть за счет федерального бюджета

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети ЯНАО получат путевки в детские лагеря на море за счет федерального бюджета Фото:

Дети ЯНАО смогут бесплатно отдохнуть на курортах России за счет федерального бюджета. Об это сообщается на официальном сайте правительства РФ.

«С 2022 года дети, проживающие на территории регионов, которые входят в состав Арктической зоны, смогут бесплатно отдыхать на лучших курортах России. Из федерального бюджета на эти цели будет ежегодно выделяться по 500 млн рублей», — говорится в сообщении.

Бесплатные путевки в детские лагеря получат около шести тысяч школьников с 5-го по 8-й классы. Дети смогут побывать на Черноморском побережье Краснодарского края, Крыма и Севастополя, на побережьях Азовского, Каспийского, Японского морей, а также в Республике Адыгея и Кавказских Минеральных Водах. Расходы региона на оплату путевок и стоимости проезда будут финансироваться из федерального бюджета.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО в 2022 году будут отправлять детей в лагеря, используя спецрейсы. Планируется отправить на отдых более 7 тысяч детей.

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Дети ЯНАО смогут бесплатно отдохнуть на курортах России за счет федерального бюджета. Об это сообщается на официальном сайте правительства РФ. «С 2022 года дети, проживающие на территории регионов, которые входят в состав Арктической зоны, смогут бесплатно отдыхать на лучших курортах России. Из федерального бюджета на эти цели будет ежегодно выделяться по 500 млн рублей», — говорится в сообщении. Бесплатные путевки в детские лагеря получат около шести тысяч школьников с 5-го по 8-й классы. Дети смогут побывать на Черноморском побережье Краснодарского края, Крыма и Севастополя, на побережьях Азовского, Каспийского, Японского морей, а также в Республике Адыгея и Кавказских Минеральных Водах. Расходы региона на оплату путевок и стоимости проезда будут финансироваться из федерального бюджета. Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО в 2022 году будут отправлять детей в лагеря, используя спецрейсы. Планируется отправить на отдых более 7 тысяч детей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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