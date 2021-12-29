Дети ЯНАО смогут отдохнуть за счет федерального бюджета

Дети ЯНАО смогут бесплатно отдохнуть на курортах России за счет федерального бюджета. Об это сообщается на официальном сайте правительства РФ.
«С 2022 года дети, проживающие на территории регионов, которые входят в состав Арктической зоны, смогут бесплатно отдыхать на лучших курортах России. Из федерального бюджета на эти цели будет ежегодно выделяться по 500 млн рублей», — говорится в сообщении.
Бесплатные путевки в детские лагеря получат около шести тысяч школьников с 5-го по 8-й классы. Дети смогут побывать на Черноморском побережье Краснодарского края, Крыма и Севастополя, на побережьях Азовского, Каспийского, Японского морей, а также в Республике Адыгея и Кавказских Минеральных Водах. Расходы региона на оплату путевок и стоимости проезда будут финансироваться из федерального бюджета.
Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО в 2022 году будут отправлять детей в лагеря, используя спецрейсы. Планируется отправить на отдых более 7 тысяч детей.
Дети ЯНАО смогут бесплатно отдохнуть на курортах России за счет федерального бюджета. Об это сообщается на официальном сайте правительства РФ. «С 2022 года дети, проживающие на территории регионов, которые входят в состав Арктической зоны, смогут бесплатно отдыхать на лучших курортах России. Из федерального бюджета на эти цели будет ежегодно выделяться по 500 млн рублей», — говорится в сообщении. Бесплатные путевки в детские лагеря получат около шести тысяч школьников с 5-го по 8-й классы. Дети смогут побывать на Черноморском побережье Краснодарского края, Крыма и Севастополя, на побережьях Азовского, Каспийского, Японского морей, а также в Республике Адыгея и Кавказских Минеральных Водах. Расходы региона на оплату путевок и стоимости проезда будут финансироваться из федерального бюджета. Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО в 2022 году будут отправлять детей в лагеря, используя спецрейсы. Планируется отправить на отдых более 7 тысяч детей.