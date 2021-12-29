В ЯНАО для посещения кафе, ресторанов, заведений культуры и спорта требуется QR-код Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Действующие в ЯНАО ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции, на новогодние праздники останутся неизменными. URA.RU напоминает читателям перечень ограничений:

Для посещения предприятий культуры, спорта и общественного питания необходимы QR-коды или документы о перенесенной болезни. В противном случае нужен ПЦР-тест;

Жители от 60 лет и старше, не имеющие сертификат о прививке от COVID-19 или QR-код, и ряд других документов должны находится на самоизоляции;

Помещения предприятий общественного питания и культуры могут быть заполнены только до 50%;

Предприятия общепита могут принимать посетителей с 6:00 до 23:00.

Жители региона могут предъявить вместо отрицательного ПЦР-теста, медотвод или противопоказания к вакцинации при посещении соцучреждений.

Ранее URA.RU сообщало, о местах, которые могут посетить жители региона на новогодние праздники. QR-коды и ПЦР тесты не нужны для посещения уличных мероприятий.