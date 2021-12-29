В ЯНАО для посещения кафе, ресторанов, заведений культуры и спорта требуется QR-код
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Денис Моргунов © URA.RU
Действующие в ЯНАО ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции, на новогодние праздники останутся неизменными. URA.RU напоминает читателям перечень ограничений:
Для посещения предприятий культуры, спорта и общественного питания необходимы QR-коды или документы о перенесенной болезни. В противном случае нужен ПЦР-тест; Жители от 60 лет и старше, не имеющие сертификат о прививке от COVID-19 или QR-код, и ряд других документов должны находится на самоизоляции; Помещения предприятий общественного питания и культуры могут быть заполнены только до 50%; Предприятия общепита могут принимать посетителей с 6:00 до 23:00. Жители региона могут предъявить вместо отрицательного ПЦР-теста, медотвод или противопоказания к вакцинации при посещении соцучреждений.
Ранее URA.RU сообщало, о местах, которые могут посетить жители
региона на новогодние праздники. QR-коды и ПЦР тесты не нужны для посещения уличных мероприятий.
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Действующие в ЯНАО ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции, на новогодние праздники останутся неизменными. URA.RU напоминает читателям перечень ограничений: Ранее URA.RU сообщало, о местах, которые могут посетить жители региона на новогодние праздники. QR-коды и ПЦР тесты не нужны для посещения уличных мероприятий.