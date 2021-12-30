В Кремле раскрыли, зачем Путин позвонит Байдену

30 декабря 2021 в 15:23 Размер текста - 17 +

Владимир Путин позвонил Джо Байдену, чтобы обсудить ряд вопросов перед предстоящим саммитом России и США, сообщил Дмитрий Песков Фото: Сайт Президента России Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден во время телефонного звонка обсудят вопросы, которые были подняты во время их недавней видеоконференции. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Также в ходе телефонного разговора лидеров России и США будут затронуты вопросы, связанные с переговорами, которые состоятся 10—12 января. «Инициатива разговора принадлежит президенту России. Цель понятная — продолжить обсуждение вопросов, которые были на повестке дня достаточно недавнего разговора по видео-конференц-связи. Плюс это обсуждение ряда актуальных вопросов, связанных с переговорами 10-го, 11-го и 12-го числа», — рассказал Дмитрий Песков журналистам во время конференц-колла. По словам пресс-секретаря президента РФ, Москва передала Вашингтону и ряду европейских столиц свою позицию по гарантиям безопасности. После этого назрела необходимость обсудить ряд вопросов, которые предваряют предстоящие переговоры. Песков отметил, что любые обсуждения ведутся с одной целью — достичь компромисса с учетом позиций сторон. Переговоры России и США запланированы на 10 января 2022 года. Москва и Вашингтон планируют обсудить двусторонний договор о гарантиях безопасности и проект многостороннего соглашения с НАТО, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Официальный представитель госдепа США Нед Прайс выразил надежду, что стороны могут прийти к согласию по спорным моментам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден во время телефонного звонка обсудят вопросы, которые были подняты во время их недавней видеоконференции. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Также в ходе телефонного разговора лидеров России и США будут затронуты вопросы, связанные с переговорами, которые состоятся 10—12 января. «Инициатива разговора принадлежит президенту России. Цель понятная — продолжить обсуждение вопросов, которые были на повестке дня достаточно недавнего разговора по видео-конференц-связи. Плюс это обсуждение ряда актуальных вопросов, связанных с переговорами 10-го, 11-го и 12-го числа», — рассказал Дмитрий Песков журналистам во время конференц-колла. По словам пресс-секретаря президента РФ, Москва передала Вашингтону и ряду европейских столиц свою позицию по гарантиям безопасности. После этого назрела необходимость обсудить ряд вопросов, которые предваряют предстоящие переговоры. Песков отметил, что любые обсуждения ведутся с одной целью — достичь компромисса с учетом позиций сторон. Переговоры России и США запланированы на 10 января 2022 года. Москва и Вашингтон планируют обсудить двусторонний договор о гарантиях безопасности и проект многостороннего соглашения с НАТО, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Официальный представитель госдепа США Нед Прайс выразил надежду, что стороны могут прийти к согласию по спорным моментам.