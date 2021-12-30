Директор певицы Хлебниковой рассказала о ее лечении в праздники

31 декабря 2021 в 02:25 Размер текста - 17 +

Марина Хлебникова будет находиться на лечении в больнице в период новогодних праздников Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU новость из сюжета Певица Марина Хлебникова попала в реанимацию после пожара Российская певица Марина Хлебникова останется в больнице на новогодние праздники под присмотром врачей. Этой информацией поделилась директор артистки Данила Прайс. «По поводу ситуации с выпиской Марины: это слухи. Во время новогодних праздников Марина будет находиться в больнице», — рассказала Данила Прайс РИА Ранее стало известно, что 56-летняя певица пострадала в пожаре в московской квартире. Соседи почувствовали дым и разбудили семью. В доме певицы были ее родители и дочь, которая и вызвала на помощь спасателей. У Марины Хлебниковой диагностировали ожоги, также было установлено, что она отравилась угарным газом. Во время пожара у заслуженной певицы РФ особенно пострадало лицо — врачи диагностировали 20% повреждений. По другим данным, ее тело на 50% покрылось ожогами. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российская певица Марина Хлебникова останется в больнице на новогодние праздники под присмотром врачей. Этой информацией поделилась директор артистки Данила Прайс. «По поводу ситуации с выпиской Марины: это слухи. Во время новогодних праздников Марина будет находиться в больнице», — рассказала Данила Прайс РИА Ранее стало известно, что 56-летняя певица пострадала в пожаре в московской квартире. Соседи почувствовали дым и разбудили семью. В доме певицы были ее родители и дочь, которая и вызвала на помощь спасателей. У Марины Хлебниковой диагностировали ожоги, также было установлено, что она отравилась угарным газом. Во время пожара у заслуженной певицы РФ особенно пострадало лицо — врачи диагностировали 20% повреждений. По другим данным, ее тело на 50% покрылось ожогами.