30 декабря 2021

Директор певицы Хлебниковой рассказала о ее лечении в праздники

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Концерт «Крымская весна».Пермь, хлебникова марина
Марина Хлебникова будет находиться на лечении в больнице в период новогодних праздников Фото:
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Певица Марина Хлебникова попала в реанимацию после пожара

Российская певица Марина Хлебникова останется в больнице на новогодние праздники под присмотром врачей. Этой информацией поделилась директор артистки Данила Прайс.

«По поводу ситуации с выпиской Марины: это слухи. Во время новогодних праздников Марина будет находиться в больнице», — рассказала Данила Прайс РИА

Ранее стало известно, что 56-летняя певица пострадала в пожаре в московской квартире. Соседи почувствовали дым и разбудили семью. В доме певицы были ее родители и дочь, которая и вызвала на помощь спасателей. У Марины Хлебниковой диагностировали ожоги, также было установлено, что она отравилась угарным газом. Во время пожара у заслуженной певицы РФ особенно пострадало лицо — врачи диагностировали 20% повреждений. По другим данным, ее тело на 50% покрылось ожогами.

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Российская певица Марина Хлебникова останется в больнице на новогодние праздники под присмотром врачей. Этой информацией поделилась директор артистки Данила Прайс. «По поводу ситуации с выпиской Марины: это слухи. Во время новогодних праздников Марина будет находиться в больнице», — рассказала Данила Прайс РИА Ранее стало известно, что 56-летняя певица пострадала в пожаре в московской квартире. Соседи почувствовали дым и разбудили семью. В доме певицы были ее родители и дочь, которая и вызвала на помощь спасателей. У Марины Хлебниковой диагностировали ожоги, также было установлено, что она отравилась угарным газом. Во время пожара у заслуженной певицы РФ особенно пострадало лицо — врачи диагностировали 20% повреждений. По другим данным, ее тело на 50% покрылось ожогами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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