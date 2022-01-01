Жириновский: Путин пойдет на выборы в 2024 году. «Команда мощнейшая»

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Послание Президента РФ В. Путина Федеральному собранию РФ. Москва, портрет, жириновский владимир
По словам Владимира Жириновского, в России сейчас очень много денег Фото:

Президент России Владимир Путин пойдет на следующие президентские выборы, так как его программа выполнена не до конца. Об этом заявил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в эфире радио «Комсомольская правда».

«Ну, пойдет, потому что программа не выполнена до конца. Много наработок есть еще. Команда сформирована — одна из самых мощных за последние сто лет. Команда мощнейшая. Денег очень много в стране сейчас. И выросло новое поколение, свободное от коммунизма», — сказал Жириновский.

Ранее СМИ сообщили, что в Кремле начали подготовку к президентским выборам 2024 года. Сам Путин заявил, что не принял решение о следующей избирательной компании однако отметил, что имеет на это право. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что подготовка к выборам — это ежедневная работа Путина.

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Президент России Владимир Путин пойдет на следующие президентские выборы, так как его программа выполнена не до конца. Об этом заявил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в эфире радио «Комсомольская правда». «Ну, пойдет, потому что программа не выполнена до конца. Много наработок есть еще. Команда сформирована — одна из самых мощных за последние сто лет. Команда мощнейшая. Денег очень много в стране сейчас. И выросло новое поколение, свободное от коммунизма», — сказал Жириновский. Ранее СМИ сообщили, что в Кремле начали подготовку к президентским выборам 2024 года. Сам Путин заявил, что не принял решение о следующей избирательной компании однако отметил, что имеет на это право. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что подготовка к выборам — это ежедневная работа Путина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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