Жириновский: Путин пойдет на выборы в 2024 году. «Команда мощнейшая»

01 января 2022 в 18:29 Размер текста - 17 +

По словам Владимира Жириновского, в России сейчас очень много денег Фото: Антон Белицкий © URA.RU Президент России Владимир Путин пойдет на следующие президентские выборы, так как его программа выполнена не до конца. Об этом заявил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в эфире радио «Комсомольская правда». «Ну, пойдет, потому что программа не выполнена до конца. Много наработок есть еще. Команда сформирована — одна из самых мощных за последние сто лет. Команда мощнейшая. Денег очень много в стране сейчас. И выросло новое поколение, свободное от коммунизма», — сказал Жириновский. Ранее СМИ сообщили, что в Кремле начали подготовку к президентским выборам 2024 года. Сам Путин заявил, что не принял решение о следующей избирательной компании однако отметил, что имеет на это право. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что подготовка к выборам — это ежедневная работа Путина. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент России Владимир Путин пойдет на следующие президентские выборы, так как его программа выполнена не до конца. Об этом заявил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский в эфире радио «Комсомольская правда». «Ну, пойдет, потому что программа не выполнена до конца. Много наработок есть еще. Команда сформирована — одна из самых мощных за последние сто лет. Команда мощнейшая. Денег очень много в стране сейчас. И выросло новое поколение, свободное от коммунизма», — сказал Жириновский. Ранее СМИ сообщили, что в Кремле начали подготовку к президентским выборам 2024 года. Сам Путин заявил, что не принял решение о следующей избирательной компании однако отметил, что имеет на это право. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что подготовка к выборам — это ежедневная работа Путина.