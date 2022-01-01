В МЧС заявили о приближении к Земле опаснейшего астероида

02 января 2022 в 06:41 Размер текста - 17 +

Опасный астероид близко подлетит к Земле 13 апреля 2029 года Фото: Владимир Андреев © URA.RU Весной 2029 года опасный астероид Апофис диаметром почти 400 метров и весом около 30 тонн очень близко подлетит к Земле. Об этом предупредили во ВНИИ ГОЧС (входит в структуру МЧС). Отмечается, что это произойдет 13 апреля 2029 года, спустя сутки после Дня космонавтики, пишет РИА «Новости» со ссылкой на прогноз. Согласно данным, предоставленным МЧС, энергия, которая может высвободится при вероятном столкновении астероида c Землей, составит 1717 мегатонн. Это значение в 30 раз превышает энергию, выделившуюся при взрыве мощнейшей советской термоядерной бомбы, испытания которой проходили в 1961 году. Также сообщается, что сила землетрясения в радиусе 10 километров от места падения может составить 6,5 баллов по шкале Рихтера. Скорость ветра при этом будет не менее 790 метров в секунду. Ранее директор Института космических исследований РАН, член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович в беседе с URA.RU заявил, что серьезно разрушить планету Земля могут метеориты размером в километр, по типу Тунгусского (упавшего 30 июня 1908 года), которые падают раз в сотни лет. Гендиректор НП «Центр планетарной защиты» Анатолий Зайцев рассказал, что главными способами защиты от астероидов и кометных ядер, представляющих опасность для Земли, являются удар по небесному телу с целью изменения траектории полета небесного тела и взрыв. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Весной 2029 года опасный астероид Апофис диаметром почти 400 метров и весом около 30 тонн очень близко подлетит к Земле. Об этом предупредили во ВНИИ ГОЧС (входит в структуру МЧС). Отмечается, что это произойдет 13 апреля 2029 года, спустя сутки после Дня космонавтики, пишет РИА «Новости» со ссылкой на прогноз. Согласно данным, предоставленным МЧС, энергия, которая может высвободится при вероятном столкновении астероида c Землей, составит 1717 мегатонн. Это значение в 30 раз превышает энергию, выделившуюся при взрыве мощнейшей советской термоядерной бомбы, испытания которой проходили в 1961 году. Также сообщается, что сила землетрясения в радиусе 10 километров от места падения может составить 6,5 баллов по шкале Рихтера. Скорость ветра при этом будет не менее 790 метров в секунду. Ранее директор Института космических исследований РАН, член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович в беседе с URA.RU заявил, что серьезно разрушить планету Земля могут метеориты размером в километр, по типу Тунгусского (упавшего 30 июня 1908 года), которые падают раз в сотни лет. Гендиректор НП «Центр планетарной защиты» Анатолий Зайцев рассказал, что главными способами защиты от астероидов и кометных ядер, представляющих опасность для Земли, являются удар по небесному телу с целью изменения траектории полета небесного тела и взрыв.