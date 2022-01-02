В ряде регионов РФ подорожал проезд в общественном транспорте

В Тюмени проезд будет стоить 28-29 рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В январе во многих российских регионах повышают стоимость поездки в общественном транспорте. Цены подняли в Челябинске, Санкт-Петербурге, Москве, Тюмени, Волгограде, Вологде и Кузбассе.

В Челябинске подняли цену проезда в общественном транспорте по новым маршрутам. Стоимость составляет 33 рубля по безналичному расчету и 38 рублей за оплату наличными. Это коснется маршрута от города до «Вишневой горки» и «Белого хутора», пишет 74.ru.

подняли цену проезда в общественном транспорте по новым маршрутам. Стоимость составляет 33 рубля по безналичному расчету и 38 рублей за оплату наличными. Это коснется маршрута от города до «Вишневой горки» и «Белого хутора», пишет 74.ru. На три рубля подорожали поездки в общественном транспорте в Самаре . С 1 января проезд стоит 35 рублей, по безналичному расчету цена составляет 32 рубля, передает издание «Сова». Школьники и студенты будут платить на один рубль больше, поездки для них теперь стоят 16,6 и 17 рублей соответственно.

. С 1 января проезд стоит 35 рублей, по безналичному расчету цена составляет 32 рубля, передает издание «Сова». Школьники и студенты будут платить на один рубль больше, поездки для них теперь стоят 16,6 и 17 рублей соответственно. С 1 января в Волгограде билеты в общественном транспорте подорожали до 30 рублей при оплате наличными и до 28 рублей при оплате по банковской карте. Цена в автобусах, трамваях и троллейбусах увеличилась на пять рублей. В маршрутках пассажиры будут платить на пять рублей больше, сообщает «Блокнот Волгограда».

билеты в общественном транспорте подорожали до 30 рублей при оплате наличными и до 28 рублей при оплате по банковской карте. Цена в автобусах, трамваях и троллейбусах увеличилась на пять рублей. В маршрутках пассажиры будут платить на пять рублей больше, сообщает «Блокнот Волгограда». На четыре рубля увеличили стоимость поездки в автобусе или троллейбусе при оплате наличными и на три рубля при безналичной оплате в Вологде . Цена с 1 января теперь 32 и 30 рублей соответственно, отмечает издание «Вологда.РФ».

. Цена с 1 января теперь 32 и 30 рублей соответственно, отмечает издание «Вологда.РФ». В Санкт-Петербурге разовые поездки стали дороже на пять рублей. В метро теперь можно проехать за 65 рублей, а в другом транспорте за 60 рублей, сообщает 78.ru.

разовые поездки стали дороже на пять рублей. В метро теперь можно проехать за 65 рублей, а в другом транспорте за 60 рублей, сообщает 78.ru. Цена проезда в общественном транспорте Кемеровской области увеличилась в полтора раза. При оплате наличными пассажиры заплатят 30 рублей, а при оплате картой — 25 рублей. Новые тарифы будут действовать с 15 января, пишет Vse42.ru.

увеличилась в полтора раза. При оплате наличными пассажиры заплатят 30 рублей, а при оплате картой — 25 рублей. Новые тарифы будут действовать с 15 января, пишет Vse42.ru. В Москве со 2 января подняли цену на проезд на общественном транспорте. Разовая поездка по «Единому» билеты стала выше на один рубль и составляет теперь 61 рубль. Стоимость билета на две поездки увеличилась на два рубля — до 122 рублей. Цена на разовый проезд в наземном транспорте МЦК, метро, МЦД (зона «Центральная») по карте «Тройка» (билет «Кошелек») поднялась на четыре рубля — до 46 рублей;

со 2 января подняли цену на проезд на общественном транспорте. Разовая поездка по «Единому» билеты стала выше на один рубль и составляет теперь 61 рубль. Стоимость билета на две поездки увеличилась на два рубля — до 122 рублей. Цена на разовый проезд в наземном транспорте МЦК, метро, МЦД (зона «Центральная») по карте «Тройка» (билет «Кошелек») поднялась на четыре рубля — до 46 рублей; В Тюмени стоимость проезда с 1 января подняли на один рубль. Поездка за наличный расчет теперь стоит 29 рублей, а по безналичному расчету — 28 рублей.