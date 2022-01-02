Власти раскрыли планы по переводу школ на онлайн-обучение

Российские школы не откажутся от очной формы обучения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Переводить школы полностью на онлайн-обучение не планируется. Об этом заявил Министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, дистанционное образование никогда не сможет заменить личного контакта детей с учителем.

«Отказаться от традиционной, очной школы невозможно. Ничто и никогда не заменит личного контакта детей с учителем.<…> Цифровая образовательная среда — это лишь школьный инфраструктурный проект, создание условий в школе, в классе для использования новых технологий на уроке», — сообщил Кравцов в разговоре с «Известиями».

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов призвал учителей и школьников соблюдать рекомендации Роспотребнадзора в период новогодних каникул, чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом, передает RT. Он также отметил, что после каникул школьники будут учиться в очном формате. При этом Кравцов добавил, что каждый субъект должен сам принять решение — переходить на удаленный формат обучения или нет.

Председатель комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов призвал ввести выплату для школьников на удаленке. Спикер добавил, что пандемия и периодические выходы на дистанционное обучение сказывается на качестве школьного образования.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам