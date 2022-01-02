02 января 2022

Власти раскрыли планы по переводу школ на онлайн-обучение

© Служба новостей «URA.RU»
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Российские школы не откажутся от очной формы обучения Фото:

Переводить школы полностью на онлайн-обучение не планируется. Об этом заявил Министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, дистанционное образование никогда не сможет заменить личного контакта детей с учителем.

«Отказаться от традиционной, очной школы невозможно. Ничто и никогда не заменит личного контакта детей с учителем.<…> Цифровая образовательная среда — это лишь школьный инфраструктурный проект, создание условий в школе, в классе для использования новых технологий на уроке», — сообщил Кравцов в разговоре с «Известиями».

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов призвал учителей и школьников соблюдать рекомендации Роспотребнадзора в период новогодних каникул, чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом, передает RT. Он также отметил, что после каникул школьники будут учиться в очном формате. При этом Кравцов добавил, что каждый субъект должен сам принять решение — переходить на удаленный формат обучения или нет.

Председатель комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов призвал ввести выплату для школьников на удаленке. Спикер добавил, что пандемия и периодические выходы на дистанционное обучение сказывается на качестве школьного образования.

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Переводить школы полностью на онлайн-обучение не планируется. Об этом заявил Министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, дистанционное образование никогда не сможет заменить личного контакта детей с учителем. «Отказаться от традиционной, очной школы невозможно. Ничто и никогда не заменит личного контакта детей с учителем.<…> Цифровая образовательная среда — это лишь школьный инфраструктурный проект, создание условий в школе, в классе для использования новых технологий на уроке», — сообщил Кравцов в разговоре с «Известиями». Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов призвал учителей и школьников соблюдать рекомендации Роспотребнадзора в период новогодних каникул, чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации с коронавирусом, передает RT. Он также отметил, что после каникул школьники будут учиться в очном формате. При этом Кравцов добавил, что каждый субъект должен сам принять решение — переходить на удаленный формат обучения или нет. Председатель комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов призвал ввести выплату для школьников на удаленке. Спикер добавил, что пандемия и периодические выходы на дистанционное обучение сказывается на качестве школьного образования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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