Пушков: Байден не готов вводить «адские» санкции против РФ

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Выборы 2021 воскресенье 19 сентября, голосование и подсчет, ночь выборов. Пермь, пушков алексей, выборы 2021, ночь выборов 2021
Алексей Пушков считает, что при введении санкций у США не будет рычагов давления на РФ Фото:

Член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков считает, что президент США Джо Байден не планирует вводить новые санкции против России. У него есть набор жестких мер в отношении России, но он последний, считает Пушков.

По словам Пушкова, Байден дальновиднее своей администрации. У США остались только крайне жесткие меры, которые могут привести к разрыву отношений с Россией, но это не все, что есть у Байдена, сказал сенатор.

«Введи он эти „адские“ санкции, и у США больше не останется политических и экономических рычагов давления на Россию. Потенциал давления будет исчерпан, что усложнит экономическое и финансовое положение России, но даст ей полную свободу рук во внешней политике. Именно этого не хочет дать Москве Байден, у которого останутся в распоряжении только военные рычаги, крайне опасные для самих США», — написал Алексей Пушков в своем telegram-канале.

Ранее Байден во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал решительно ответить России в случае вторжения в Киев. По словам Байдена, Россия столкнется с серьезными санкциями. США и НАТО в таком случае увеличат свое присутствие в Европе, пишет RT. Путин сказал, что РФ может разорвать отношения с США в случае введения масштабных санкций, передает сайт MK.RU.

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Член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков считает, что президент США Джо Байден не планирует вводить новые санкции против России. У него есть набор жестких мер в отношении России, но он последний, считает Пушков. По словам Пушкова, Байден дальновиднее своей администрации. У США остались только крайне жесткие меры, которые могут привести к разрыву отношений с Россией, но это не все, что есть у Байдена, сказал сенатор. «Введи он эти „адские“ санкции, и у США больше не останется политических и экономических рычагов давления на Россию. Потенциал давления будет исчерпан, что усложнит экономическое и финансовое положение России, но даст ей полную свободу рук во внешней политике. Именно этого не хочет дать Москве Байден, у которого останутся в распоряжении только военные рычаги, крайне опасные для самих США», — написал Алексей Пушков в своем telegram-канале. Ранее Байден во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал решительно ответить России в случае вторжения в Киев. По словам Байдена, Россия столкнется с серьезными санкциями. США и НАТО в таком случае увеличат свое присутствие в Европе, пишет RT. Путин сказал, что РФ может разорвать отношения с США в случае введения масштабных санкций, передает сайт MK.RU.
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