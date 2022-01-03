Пушков: Байден не готов вводить «адские» санкции против РФ

03 января 2022 в 16:57 Размер текста - 17 +

Алексей Пушков считает, что при введении санкций у США не будет рычагов давления на РФ Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков считает, что президент США Джо Байден не планирует вводить новые санкции против России. У него есть набор жестких мер в отношении России, но он последний, считает Пушков. По словам Пушкова, Байден дальновиднее своей администрации. У США остались только крайне жесткие меры, которые могут привести к разрыву отношений с Россией, но это не все, что есть у Байдена, сказал сенатор. «Введи он эти „адские“ санкции, и у США больше не останется политических и экономических рычагов давления на Россию. Потенциал давления будет исчерпан, что усложнит экономическое и финансовое положение России, но даст ей полную свободу рук во внешней политике. Именно этого не хочет дать Москве Байден, у которого останутся в распоряжении только военные рычаги, крайне опасные для самих США», — написал Алексей Пушков в своем telegram-канале. Ранее Байден во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал решительно ответить России в случае вторжения в Киев. По словам Байдена, Россия столкнется с серьезными санкциями. США и НАТО в таком случае увеличат свое присутствие в Европе, пишет RT. Путин сказал, что РФ может разорвать отношения с США в случае введения масштабных санкций, передает сайт MK.RU . Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков считает, что президент США Джо Байден не планирует вводить новые санкции против России. У него есть набор жестких мер в отношении России, но он последний, считает Пушков. По словам Пушкова, Байден дальновиднее своей администрации. У США остались только крайне жесткие меры, которые могут привести к разрыву отношений с Россией, но это не все, что есть у Байдена, сказал сенатор. «Введи он эти „адские“ санкции, и у США больше не останется политических и экономических рычагов давления на Россию. Потенциал давления будет исчерпан, что усложнит экономическое и финансовое положение России, но даст ей полную свободу рук во внешней политике. Именно этого не хочет дать Москве Байден, у которого останутся в распоряжении только военные рычаги, крайне опасные для самих США», — написал Алексей Пушков в своем telegram-канале. Ранее Байден во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал решительно ответить России в случае вторжения в Киев. По словам Байдена, Россия столкнется с серьезными санкциями. США и НАТО в таком случае увеличат свое присутствие в Европе, пишет RT. Путин сказал, что РФ может разорвать отношения с США в случае введения масштабных санкций, передает сайт MK.RU.