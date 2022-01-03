Калле Лаанет заявил об угрозе для безопасности стран Европы и НАТОФото: CC BY-2.0, Heikki Siltala, Flickr
Россия не желает мира ни себе, ни странам Евросоюза. Об этом заявил министр обороны Эстонии Калле Лаанет на церемонии в честь погибших в Освободительной войне против Советской России.
«Восточный сосед Европейского Союза (намек на Российскую Федерацию — прим. URA.RU) не хочет жить сам по себе или позволять другим жить в мире и демократии. Некоторые другие страны для него просто территории, которые нужно завоевать, а не независимые страны», — приводит слова Калле Лаанета пресс-служба министерства.
По его словам, безопасность стран Европы и НАТО находится под угрозой. Лаанет отметил, что теперь у Эстонии есть сильные союзники, которые всегда готовы помочь.
Россия не желает мира ни себе, ни странам Евросоюза. Об этом заявил министр обороны Эстонии Калле Лаанет на церемонии в честь погибших в Освободительной войне против Советской России. «Восточный сосед Европейского Союза (намек на Российскую Федерацию — прим. URA.RU) не хочет жить сам по себе или позволять другим жить в мире и демократии. Некоторые другие страны для него просто территории, которые нужно завоевать, а не независимые страны», — приводит слова Калле Лаанета пресс-служба министерства. По его словам, безопасность стран Европы и НАТО находится под угрозой. Лаанет отметил, что теперь у Эстонии есть сильные союзники, которые всегда готовы помочь. Ранее URA.RU сообщало, что в Эстонии заявили о российской угрозе для всего НАТО. В Минобороны Эстонии намерены установить 130 километров колючей проволоки на границе с РФ. Эстонские подростки изъявили желание воевать против России, передает RT.