В Минобороны Эстонии заявили о российской угрозе. «Не хотят позволять другим жить в мире»

04 января 2022 в 00:05 Размер текста - 17 +

Калле Лаанет заявил об угрозе для безопасности стран Европы и НАТО Фото: CC BY-2.0, Heikki Siltala, Flickr Россия не желает мира ни себе, ни странам Евросоюза. Об этом заявил министр обороны Эстонии Калле Лаанет на церемонии в честь погибших в Освободительной войне против Советской России. «Восточный сосед Европейского Союза (намек на Российскую Федерацию — прим. URA.RU) не хочет жить сам по себе или позволять другим жить в мире и демократии. Некоторые другие страны для него просто территории, которые нужно завоевать, а не независимые страны», — приводит слова Калле Лаанета пресс-служба министерства. По его словам, безопасность стран Европы и НАТО находится под угрозой. Лаанет отметил, что теперь у Эстонии есть сильные союзники, которые всегда готовы помочь. Ранее URA.RU сообщало, что в Эстонии заявили о российской угрозе для всего НАТО. В Минобороны Эстонии намерены установить 130 километров колючей проволоки на границе с РФ. Эстонские подростки изъявили желание воевать против России, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия не желает мира ни себе, ни странам Евросоюза. Об этом заявил министр обороны Эстонии Калле Лаанет на церемонии в честь погибших в Освободительной войне против Советской России. «Восточный сосед Европейского Союза (намек на Российскую Федерацию — прим. URA.RU) не хочет жить сам по себе или позволять другим жить в мире и демократии. Некоторые другие страны для него просто территории, которые нужно завоевать, а не независимые страны», — приводит слова Калле Лаанета пресс-служба министерства. По его словам, безопасность стран Европы и НАТО находится под угрозой. Лаанет отметил, что теперь у Эстонии есть сильные союзники, которые всегда готовы помочь. Ранее URA.RU сообщало, что в Эстонии заявили о российской угрозе для всего НАТО. В Минобороны Эстонии намерены установить 130 километров колючей проволоки на границе с РФ. Эстонские подростки изъявили желание воевать против России, передает RT.