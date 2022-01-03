В Кремле заявили о необходимости саммита «ядерной пятерки»

Лидеры пяти ядерных держав: Китая, России, США, Великобритании и Франции должны провести переговоры. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Саммит лидеров стран „ядерной пятерки“ необходим и после их совместного заявления. Одно не исключает другого», — отметил в беседе с РИА «Новости» представитель Кремля.
Заявление лидеров пяти стран было опубликовано третьего января. В нем говорилось о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. Дальнейшее распространение таких вооружений должно быть предотвращено. Кроме того, оружие должно служить оборонительным целям и сдерживанию агрессии, подчеркнули они. Слова лидеров стран «ядерной пятерки» приводит LIFE.
Лидеры пяти ядерных держав: Китая, России, США, Великобритании и Франции должны провести переговоры. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Саммит лидеров стран „ядерной пятерки“ необходим и после их совместного заявления. Одно не исключает другого», — отметил в беседе с РИА «Новости» представитель Кремля. Заявление лидеров пяти стран было опубликовано третьего января. В нем говорилось о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. Дальнейшее распространение таких вооружений должно быть предотвращено. Кроме того, оружие должно служить оборонительным целям и сдерживанию агрессии, подчеркнули они. Слова лидеров стран «ядерной пятерки» приводит LIFE.