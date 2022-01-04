Лебедев высмеял челябинцев, недовольных китами на набережной

04 января 2022 в 16:49 Размер текста - 17 +

Горожанам не понравилась стоимость арт-объекта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинцы, которые оказались недовольны светящимися китами на набережной за 9,7 млн рублей, ничего не понимают в формировании городского бюджета и стоимости городских объектов. Об этом заявил блогер и дизайнер Артемий Лебедев. «Это смешно, люди, которые ничего не понимают в стоимости городских объектов, утверждают, что [на челябинской набережной] поставили довольно крупных китов и стоило это почти 10 млн рублей. Для города это вообще не деньги. Город тратит такие большие деньги на разные вещи, что если посмотреть на статьи городского бюджета, то вопросы просто отпадают», — заявил Лебедев в своем аккаунте в Tik-Tok. Он призвал челябинцев не сравнивать городской бюджет с семейным. Блогер также раскритиковал тех, кто нашел в интернете похожего кита за 500 долларов. По словам дизайнера, большой городской кит не может столько стоить. Ранее мэр Челябинска Наталья Котова потребовала демонтировать «Китов». По задумке властей, арт-объект должен был состоять из трех больших фигур, однако на набережной появилась более скромная композиция. Жители усомнились, что такой объект стоит 10 млн рублей. В мэрии заявили, что не будут расплачиваться по контракту. В новогоднюю ночь скандальный арт-объект убрали. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Челябинцы, которые оказались недовольны светящимися китами на набережной за 9,7 млн рублей, ничего не понимают в формировании городского бюджета и стоимости городских объектов. Об этом заявил блогер и дизайнер Артемий Лебедев. «Это смешно, люди, которые ничего не понимают в стоимости городских объектов, утверждают, что [на челябинской набережной] поставили довольно крупных китов и стоило это почти 10 млн рублей. Для города это вообще не деньги. Город тратит такие большие деньги на разные вещи, что если посмотреть на статьи городского бюджета, то вопросы просто отпадают», — заявил Лебедев в своем аккаунте в Tik-Tok. Он призвал челябинцев не сравнивать городской бюджет с семейным. Блогер также раскритиковал тех, кто нашел в интернете похожего кита за 500 долларов. По словам дизайнера, большой городской кит не может столько стоить. Ранее мэр Челябинска Наталья Котова потребовала демонтировать «Китов». По задумке властей, арт-объект должен был состоять из трех больших фигур, однако на набережной появилась более скромная композиция. Жители усомнились, что такой объект стоит 10 млн рублей. В мэрии заявили, что не будут расплачиваться по контракту. В новогоднюю ночь скандальный арт-объект убрали.