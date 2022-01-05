Россияне составили топ проблем страны за 2021 год

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выборы. Челябинск., экзитпол, опрос
Сотрудники Центра исследований политической культуры РФ опросили 1500 россиян Фото:

Согласно данным опроса Центра исследований политической культуры РФ (ЦИПКР), проведенного совместно с КПРФ, большинство россиян считают проблемы бедности и низких зарплат главными по итогам 2021 года. Соответствующие данные опубликованы на сайт КПРФ.

«Опрошенные выделили такую тройку проблем по итогам 2021 года: 32% опрошенных выделили социальную повестку (бедность, низкие зарплаты/пенсии, жилье, медицина, образование). 13% респондентов выделили коррупционные проблемы. 8% назвали главной проблемой внешнюю политику и санкции против России.

Опрос проводился в формате телефонного интервью. Было опрошено 1500 респондентов разного возраста.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что одной из главных проблем в России является демографическая ситуация. При этом главной задачей правительства является борьба с бедностью, подчеркнул Путин.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Согласно данным опроса Центра исследований политической культуры РФ (ЦИПКР), проведенного совместно с КПРФ, большинство россиян считают проблемы бедности и низких зарплат главными по итогам 2021 года. Соответствующие данные опубликованы на сайт КПРФ. «Опрошенные выделили такую тройку проблем по итогам 2021 года: 32% опрошенных выделили социальную повестку (бедность, низкие зарплаты/пенсии, жилье, медицина, образование). 13% респондентов выделили коррупционные проблемы. 8% назвали главной проблемой внешнюю политику и санкции против России. Опрос проводился в формате телефонного интервью. Было опрошено 1500 респондентов разного возраста. Ранее президент России Владимир Путин отметил, что одной из главных проблем в России является демографическая ситуация. При этом главной задачей правительства является борьба с бедностью, подчеркнул Путин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...