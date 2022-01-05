Россияне составили топ проблем страны за 2021 год

Согласно данным опроса Центра исследований политической культуры РФ (ЦИПКР), проведенного совместно с КПРФ, большинство россиян считают проблемы бедности и низких зарплат главными по итогам 2021 года. Соответствующие данные опубликованы на сайт КПРФ.
«Опрошенные выделили такую тройку проблем по итогам 2021 года: 32% опрошенных выделили социальную повестку (бедность, низкие зарплаты/пенсии, жилье, медицина, образование). 13% респондентов выделили коррупционные проблемы. 8% назвали главной проблемой внешнюю политику и санкции против России.
Опрос проводился в формате телефонного интервью. Было опрошено 1500 респондентов разного возраста.
Согласно данным опроса Центра исследований политической культуры РФ (ЦИПКР), проведенного совместно с КПРФ, большинство россиян считают проблемы бедности и низких зарплат главными по итогам 2021 года. Соответствующие данные опубликованы на сайт КПРФ. «Опрошенные выделили такую тройку проблем по итогам 2021 года: 32% опрошенных выделили социальную повестку (бедность, низкие зарплаты/пенсии, жилье, медицина, образование). 13% респондентов выделили коррупционные проблемы. 8% назвали главной проблемой внешнюю политику и санкции против России. Опрос проводился в формате телефонного интервью. Было опрошено 1500 респондентов разного возраста. Ранее президент России Владимир Путин отметил, что одной из главных проблем в России является демографическая ситуация. При этом главной задачей правительства является борьба с бедностью, подчеркнул Путин.