Президент Казахстана заявил о боях под Алма-Атой с участием ВВС

06 января 2022 в 01:45 Размер текста - 17 +

Под Алма-Атой идет бой между террористами и воздушно-десантными подразделениями (ВВС) страны. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета безопасности. «Нам хорошо известно, они бесчинствуют в настоящее время в Алма-Ате и в других городах. Захватывают здания инфраструктуры, и самое главное, захватывают помещения, где находится стрелковое оружие. Ведут бои с курсантами училищ. В настоящее время идет бой под Алма-Атой с воздушно-десантными подразделениями», — сообщил Токаев, предают РИА «Новости». В Казахстане начались массовые протесты из-за резкого повышения цен на газ. На митинге в Атырау (Казахстан) и других городах страны проходят столкновения с полицией. В Мангистауской области и городе Алматы республики Казахстан ввели двухнедельный режим чрезвычайного положения. Кроме того, по всей стране отключили интернет после дня перебоев и частичных ограничений.