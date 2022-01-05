05 января 2022

Президент Казахстана заявил о боях под Алма-Атой с участием ВВС

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Этап специальных учений материально-технического обеспечения на станции Адуй. Свердловская область, дым, вертолет, война, военные действия
Токаев рассказал о боях на фоне протестов в Казахстане Фото:
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Беспорядки в Казахстане

Под Алма-Атой идет бой между террористами и воздушно-десантными подразделениями (ВВС) страны. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета безопасности.

«Нам хорошо известно, они бесчинствуют в настоящее время в Алма-Ате и в других городах. Захватывают здания инфраструктуры, и самое главное, захватывают помещения, где находится стрелковое оружие. Ведут бои с курсантами училищ. В настоящее время идет бой под Алма-Атой с воздушно-десантными подразделениями», — сообщил Токаев, предают РИА «Новости».

В Казахстане начались массовые протесты из-за резкого повышения цен на газ. На митинге в Атырау (Казахстан) и других городах страны проходят столкновения с полицией. В Мангистауской области и городе Алматы республики Казахстан ввели двухнедельный режим чрезвычайного положения. Кроме того, по всей стране отключили интернет после дня перебоев и частичных ограничений.

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Под Алма-Атой идет бой между террористами и воздушно-десантными подразделениями (ВВС) страны. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета безопасности. «Нам хорошо известно, они бесчинствуют в настоящее время в Алма-Ате и в других городах. Захватывают здания инфраструктуры, и самое главное, захватывают помещения, где находится стрелковое оружие. Ведут бои с курсантами училищ. В настоящее время идет бой под Алма-Атой с воздушно-десантными подразделениями», — сообщил Токаев, предают РИА «Новости». В Казахстане начались массовые протесты из-за резкого повышения цен на газ. На митинге в Атырау (Казахстан) и других городах страны проходят столкновения с полицией. В Мангистауской области и городе Алматы республики Казахстан ввели двухнедельный режим чрезвычайного положения. Кроме того, по всей стране отключили интернет после дня перебоев и частичных ограничений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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