Зюганов предупредил Путина и Мишустина о нависшей угрозе

06 января 2022 в 03:45 Размер текста - 17 +

Геннадий Зюганов считает, что в свете последних событий в Казахстане России есть над чем задуматься Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Беспорядки в Казахстане Президенту России Владимиру Путину и председателю правительства Михаилу Мишустину нужно быть начеку в связи с ситуацией в Казахстане. Так считает председатель Центрального исполнительного комитета КПРФ Геннадий Зюганов. «Глядя на происходящее в Казахстане, есть над чем задуматься Путину и Мишустину. В России цены тоже зашкаливают, а реальная продовольственная инфляция подбирается к 20%. К таким последствиям приводит именно олигархическая вольница», — написал Зюганов в своем telegram-канале. По его словам, волнения в Казахстане были спровоцированы действиями правительства. Лидер партии КПРФ подчеркнул, что недовольства жителей Казахстана растут по понятным причинам: власти страны подняли цены на газ в два раза, при этом зарплаты людей остались на низком уровне. Зюганов добавил, что западные страны приложат все усилия, чтобы дестабилизировать ситуацию по контуру российских границ. По его словам, без тесных социально-экономических и политико-дипломатических связей странам СНГ будет тяжело. В Казахстане начались массовые акции протеста еще 2 января. Митингующие вышли на улицы из-за резкого скачка цен на газ. По этой причине в стране был введен режим чрезвычайного положения. В ходе беспорядков погиб протестующий, еще один участник массовых акций был ранен в голову. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президенту России Владимиру Путину и председателю правительства Михаилу Мишустину нужно быть начеку в связи с ситуацией в Казахстане. Так считает председатель Центрального исполнительного комитета КПРФ Геннадий Зюганов. «Глядя на происходящее в Казахстане, есть над чем задуматься Путину и Мишустину. В России цены тоже зашкаливают, а реальная продовольственная инфляция подбирается к 20%. К таким последствиям приводит именно олигархическая вольница», — написал Зюганов в своем telegram-канале. По его словам, волнения в Казахстане были спровоцированы действиями правительства. Лидер партии КПРФ подчеркнул, что недовольства жителей Казахстана растут по понятным причинам: власти страны подняли цены на газ в два раза, при этом зарплаты людей остались на низком уровне. Зюганов добавил, что западные страны приложат все усилия, чтобы дестабилизировать ситуацию по контуру российских границ. По его словам, без тесных социально-экономических и политико-дипломатических связей странам СНГ будет тяжело. В Казахстане начались массовые акции протеста еще 2 января. Митингующие вышли на улицы из-за резкого скачка цен на газ. По этой причине в стране был введен режим чрезвычайного положения. В ходе беспорядков погиб протестующий, еще один участник массовых акций был ранен в голову.